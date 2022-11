O técnico Luis Enrique disse na coletiva desta quarta-feira que a prioridade é terminar a fase de classificação com a Espanha no primeiro lugar do Grupo E, mesmo sob o risco de ter pela frente, já nas quartas de final, uma chance de encarar a seleção brasileira.

“Queremos fazer o dever de casa, passar como o primeiro do grupo e não me preocupar com quem vou jogar nas outras fases. Para ganhar uma Copa do Mundo você tem que vencer todas as seleções que conseguir”, afirmou o treinador.

No caso de terminar como primeiro da chave e o Brasil também confirmar a liderança do Grupo G, as duas seleções vão se encontrar nas quartas da Copa do Mundo do Catar.

Nos jogos realizados até aqui, o treinador colocou os brasileiros como favoritos ao título. Mesmo com Neymar contundido, Luis Enrique vê o técnico Tite muito bem servido de jogadores.

“O Brasil é uma potência mundial, uma clara favorita para qualquer Copa do Mundo. A equipe é forte tanto individual como também coletivamente. O Brasil

Tem jogadores que são protagonistas em grandes clubes pelo mundo.”

A Espanha entra em campo nesta quinta e todas as seleções do Grupo E chegam à terceira rodada com chances de classificação. Líder isolado com quatro pontos, os espanhóis são seguidos de perto por Japão e Costa Rica, ambos com uma vitória e uma derrota. Na lanterna, a poderosa Alemanha tem apenas um ponto somado.

As duas partidas da chave vão ser realizadas no mesmo horário: 16 horas (de Brasília). A Espanha enfrenta a seleção japonesa no estádio Khalifa, enquanto a Alemanha enfrenta a Costa Rica no estádio Al Bayt.