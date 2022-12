A Espanha enfrentará nas oitavas de final da Copa do Mundo o último representante da África no torneio e uma das grandes surpresas, o Marrocos, que surpreendeu ao se classificar na liderança do grupo que tinha Bélgica, Canadá e Croácia. Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, o técnico Luis Enrique admitiu o bom momento do adversário, mas não alterou o objetivo de sua equipe na competição.

“Marrocos é uma das equipes mais aptas neste campeonato. Se alguém menospreza Marrocos, não é a equipe espanhola. Eles são uma das seleções mais motivadas da Copa do Mundo. Eles foram os primeiros em um grupo muito difícil. Marrocos está fazendo história e para nós é uma grande ocasião também”, disse o treinador.

“Não estou preocupado com o resultado. Estou preocupado que a equipe faça bem as coisas. Se fizermos bem, o normal é vencer. Estou convencido de que vamos conseguir mais méritos do que Marrocos. O objetivo é jogar os sete jogos”, afirmou Luis Enrique.

A Espanha encara Marrocos nas oitavas de final, pois foi segunda colocada do Grupo E, após ficar atrás do surpreendente Japão. Luís Enrique recordou o duelo contra os asiáticos e voltou a falar sobre os “dez minutos ruins” de sua equipe.

“Não vamos mudar (a maneira de jogar). Mas isso não significa que temos que dominar os 90 minutos, porque jogamos contra times, jogadores e treinadores de alto nível. Não jogamos sozinhos. E jogamos contra o Marrocos, que é uma grande equipe. Tivemos um alto desempenho nesta Copa do Mundo, exceto por dez minutos diante do Japão. Os rivais também jogam. Estou muito motivado e convencido de que podemos conseguir um bom resultado”, afirmou.

A partida deve receber um número grande de torcedores marroquinos, mas o fato não incomoda o treinador. “Lembra-me o jogo das oitavas de final em Copenhague (na Eurocopa). Havia três vezes mais croatas. Adoramos que o estádio esteja cheio e que haja muitos marroquinos, com quem nos damos muito bem. Somos cinco mil espanhóis que fazemos muito barulho. É um jogo com todos os incentivos para se divertir”, frisou.

Por fim, falou que sua equipe está preparada, caso a partida seja decidida nos pênaltis. “Há mais de um ano, eu disse aos jogadores que eles tinham que bater mais de mil pênaltis. Na concentração não há tempo. Para mim, pênaltis não é uma loteria. A tensão é diferente, é verdade. O goleiro também é importante e temos bons goleiros.”

Espanha e Marrocos se enfrentam nesta terça-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium, por uma vaga nas quartas de final do Mundial do Catar.