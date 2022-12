Acabou a passagem do técnico Luis Enrique frente à seleção da Espanha. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou nesta quinta-feira a saída do treinador, que não suportou a dura eliminação da equipe nas oitavas de final na Copa do Mundo diante de Marrocos nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Os jogadores desperdiçaram todas as três cobranças. O técnico agradeceu pela oportunidade. Em sua vaga, foi anunciado o nome de Luis de la Fuente Castillo.

“A RFEF agradece a Luis Enrique e toda a sua comissão técnica à frente da seleção nos últimos anos. A direção esportiva transmitiu ao presidente um relatório no qual se determina que um novo projeto deve começar para a seleção espanhola de futebol, com o objetivo de continuar com o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Henrique e seus colaboradores”, diz parte do comunicado emitido pela Federação.

Nele, o trabalho de Luis Enrique é elogiado, mas não foi o suficiente para mantê-lo no cargo. “O técnico conseguiu dar um novo fôlego à seleção desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipe e no futebol espanhol. Luis Enrique qualificou-se para duas Final Four da Liga das Nações da Uefa, das três que disputou como treinador; e chegou às semifinais da Euro 2020 com cunho próprio e com estilo definido. Ele optou por jovens talentos e tem semeado esperança no futuro da seleção espanhola.”

Minutos depois de confirmar a saída de Luis Enrique, a RFEF anunciou o novo treinador, que comandará a equipe no ciclo para a Copa de 2026. O escolhido pela entidade foi Luis de la Fuente Castillo, que estava no comando a equipe sub-21 nacional. O conhecimento dos jovens atletas foi essencial na escolha, já que a seleção conta com várias promessas do futebol do país.

“A RFEF escolheu Luis de la Fuente como o novo treinador da seleção nacional. O diretor esportivo, José Francisco Molina, transferiu um relatório ao presidente, Luis Rubiales, no qual recomenda a escolha do técnico lariojano, até o momento técnico Sub-21, para liderar a nova etapa que se inicia após o Mundial Copa do Catar”, traz parte do comunicado emitido pela federação.

Ativo nas redes sociais, Luis Enrique não demorou para se pronunciar sobre a sua saída do comando técnico da Espanha. O treinador não mostrou desapontamento sobre a decisão da RFEF. Pelo contrário, declarou apoio a seu substituto Luis De la Fuente, e agradeceu a todos os envolvidos nesse ciclo, que terminou com a eliminação precoce na Copa do Mundo.

“Em meu nome e em nome de todos nós que compomos a equipe: tudo começou há 4 anos e como o tempo passou rápido. Só posso ser supergrato a quem me contratou duas vezes (presidente Rubiales e diretor esportivo Molina), a todos os colaboradores, e, claro, aos jogadores que foram exemplares em seus comportamentos e fiéis à ideia proposta. Lamento não poder ajudá-los mais”, informa parte do comunicado emitido pelo treinador.

Luis Enrique também lembrou dos jogadores e passou um recado para os torcedores. “Foi muito especial fazer parte disso. Por último, mas não menos importante, aos torcedores que nos transmitiram uniformemente seu apoio em todos os momentos e principalmente nos mais delicados. É hora de dizer adeus e nestes casos apenas um pouco de reflexão. O que a equipe precisa é de apoio em todo o seu significado para que Luis De la Fuente consiga tudo o que deseja. Vamos, Espanha. Adeus, obrigado”, completa.

O agora ex-treinador da Espanha chegou à seleção em 2018, logo após a Copa do Mundo da Rússia e a saída de Fernando Hierro. Em seu ciclo, apostou em jovens talentos e reformulou a equipe, que ainda se apoiava nos campeões de 2010, a exemplo de Xavi e Iniesta. Chegou à semifinal da Eurocopa em 2020 e foi vice-campeão da Liga das Nações.

Esteve à frente da seleção espanhola em 45 oportunidades, com 25 vitórias, 11 empates e nove derrotas. Foi irreverente enquanto dirigia a seleção, nunca deixou de enaltecer sua equipe e sempre aparecia em “lives”. Foi castigado. A Espanha, uma das favoritas na Copa, caiu nas oitavas diante do Marrocos.

NOVO CICLO

A nomeação oficial do novo treinador acontecerá na próxima segunda-feira. Luis de la Fuente tem 61 anos e soma passagens por Athletic Bilbao e Alavés, antes de iniciar a sua longa trajetória pelas categorias de base da Espanha. Ele fará sua estreia em março na fase de qualificação da Eurocopa de 2024, na Alemanha, e dirigirá suas duas primeiras partidas contra Noruega e Escócia.

“Luis de la Fuente administrou com sucesso nas categorias inferiores da Seleção Nacional desde sua chegada à RFEF. Em 2015, foi proclamado campeão europeu com a seleção sub-19. Em 2018, foi medalhista de ouro nos Jogos do Mediterrâneo com a seleção sub-18. Posteriormente, em julho de 2018 foi nomeado treinador dos Sub-21 e um ano depois, em 2019, sagrou-se campeão europeu na Itália, conquistando a quinta vitória da Espanha ao vencer na final a Alemanha. O treinador também é medalhista de prata olímpica nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020”, informa o comunicado da entidade.