A presença do atacante Romelu Lukaku foi a grande novidade da atividade comandada pelo técnico Roberto Martinez à frente da seleção da Bélgica nesta quinta-feira. O jogador se recupera de uma distensão na coxa esquerda e vem sendo monitorado pelo departamento médico.

Lukaku chegou a ficar afastado por dois meses, retornou, e voltou a se machucar. Nesta temporada, ele jogou apenas em cinco, dos 19 jogos da Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

A expectativa fica por conta da evolução do tratamento para saber se o artilheiro reúne condições de atuar na partida contra o Marrocos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O jogador esteve com o grupo, participou da movimentação com o elenco, e o otimismo em relação ao seu retorno para o final de semana aumentou.

Após a sofrida vitória diante do Canadá por 1 a 0, Roberto Martinez espera um time mais solto depois de superar a pressão de uma estreia em Copa do Mundo. O jogo contra o Marrocos é considerado chave para a equipe tentar se manter 100% no torneio e assim, buscar uma classificação sem sustos para as oitavas de final.

A comissão técnica da Bélgica vai avaliar a participação do jogador no treino desta sexta-feira. A previsão inicial era que o atleta reunisse condições de entrar em campo apenas no último jogo da fase grupos, contra a Croácia.