O lateral-direito Daniel Alves será titular e capitão da seleção brasileira na próxima sexta-feira, diante de Camarões, na última partida do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Classificado por antecipação às oitavas de final do Mundial, Tite decidiu poupar os titulares e colocará em campo o time reserva. Sem Thiago Silva, caberá ao veterano usar a braçadeira.

A escolha de Daniel Alves para ser o capitão diante de Camarões já era aguardada. Jogador mais experiente do grupo, com 39 anos, ele seria inclusive o detentor da braçadeira caso fosse titular – o próprio Tite declarou isso na semana passada, após anunciar Thiago Silva para a função.

Sua presença no Catar, porém, é motivo de controvérsias. Ainda que tenha um dos currículos mais vitoriosos do futebol mundial, o jogador vem de temporadas irregulares e não joga uma partida oficial há dois meses. Na segunda-feira, mesmo que o titular da lateral-direita, Danilo, tenha ficado fora do jogo por motivo de lesão, Daniel Alves acabou não sendo nem opção para o segundo tempo. Tite preferiu improvisar o zagueiro Éder Militão na função.

Nesta quarta, o também lateral Alex Telles defendeu o companheiro de time. “É um prazer conversar com ele (Daniel Alves) todos os dias, treinar com ele. Acho muito chato o que todos fazem com ele, falam o que falam do momento dele”, afirmou Telles, a respeito das críticas ao lateral-direito.

“No dia a dia, está totalmente focado. O cara com mais títulos, dispensa comentários. Tem uma mentalidade muito forte”, sustentou Telles.

Nos treinos, Daniel Alves têm demonstrado muita dedicação e se mostra muito à vontade com os colegas. Na segunda-feira, após a vitória sobre a Suíça, ele passou sorrindo pela zona mista, mas não deu nenhuma declaração aos repórteres.