Titular da seleção brasileira desde o início do ciclo da Copa do Mundo do Catar, o zagueiro Marquinhos forma com Thiago Silva um miolo defensivo que oferece total confiança à comissão técnica do Brasil. Isso porque, não bastassem os mais de quatro anos juntos na defesa da seleção, eles passaram sete temporadas trabalhando juntos no Paris Saint-Germain. O entrosamento da dupla é total, mas Marquinhos também exalta todo o aprendizado que teve com o capitão da equipe nacional.

“É muito bom pra mim ter alguém ao lado que eu conheço bem. (Thiago Silva) É uma grande pessoa, um grande amigo, um pai que tenho no futebol. Me ensinou muito, me ajudou muito. Aprendi muito com ele sobre posicionamento e leitura de jogo. Tecnicamente falando, olhando e conversando, aprendi e colhi muito com ele”, destacou Marquinhos neste domingo, véspera do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo.

“É um prazer jogar com ele até hoje. É um exemplo pra mim e para todos que estão na seleção. É um líder dentro de campo. O time é muito bem preparado, bem treinado, mesmo os que não jogam se entrar sabem o que ter que fazer. Com líderes e a base sólida, nada mudará”, elogiou.

Marquinhos esteve no grupo que disputou a Copa da Rússia, em 2018, mas à época era reserva de Miranda. Com o fim daquele Mundial, Miranda encerrou seu ciclo na seleção e abriu caminho para a afirmação do zagueiro do PSG, desde então titular indiscutível.

“Me sinto mais experiente e confortável com tudo que vivi na seleção. É uma Copa com certeza com mais experiência. Você dirige melhor, faz melhores escolhas e entende melhor o que é uma Copa. Para um jogador na minha posição, a experiência é fundamental. Estou vivendo um sonho”, sustentou. “Mas o sonho é ser campeão e deixar meu nome gravado aqui.”

Sobre as chances do Brasil para a sequência na Copa, o defensor disse estar plenamente confiante. “É inevitável que a gente queria ter o Neymar e o Danilo (à disposição). O Tite pode falar que ele queria ter os 26 jogadores à disposição. Mas estamos prontos e mostramos antes que o grupo é forte e bem treinado. Em uma Copa do Mundo, nem sempre o que começa é o que vai terminar. Às vezes por lesão, por opção técnica. A gente tem que ter essa consciência de que todos têm um papel importante. Já vimos isso no último jogo”, comentou.