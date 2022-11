“Não vamos jogar para empatar, vamos dar 100% e não podemos mudar o nosso plano de jogo. Seria um erro.” É apostando no que vem dando certo que o técnico Walid Regragui pretende montar o Marrocos para o duelo com o Canadá nesta quinta-feira, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.

Com um empate e uma vitória em dois confrontos, os marroquinos têm boas chances de classificação até pelo fato de o Canadá já estar eliminado. No entanto, Regragui prepara a equipe sob a ótica de ter pela frente um time que ainda tem o que mostrar na competição.

“O Canadá é uma das melhores equipes em intensidade nesta competição. Apesar das duas derrotas, eles vão querer conquistar pelo menos um ponto na Copa do Mundo. Não espero um jogo fácil. Os canadenses não têm nada a perder”, comentou o treinador.

Regragui falou do espírito que norteia o grupo e disse que os atletas estão comprometidos com seu plano de trabalho. “Os jogadores estão determinados e motivados. Todos querem participar desta partida, embora haja muitas lesões

O que temos de fazer agora é tomar as decisões certas sobre quem vai jogar.”

Além da motivação natural de disputar uma Copa do Mundo, técnico e jogadores vivem também a expectativa de entrar para a história do país no futebol. Caso consiga passar de fase, esta seleção igualará a melhor classificação de Marrocos em Copas do Mundo.

