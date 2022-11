Um caso curioso marcou o início do duelo entre Marrocos e Bélgica, neste domingo, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo. Yassine Bounou, goleiro titular da seleção africana, foi divulgado como titular pela transmissão oficial, alinhou junto aos seus companheiros para a execução do hino nacional, mas foi “substituído” de última hora por Munir Mohamedi para a partida.

No futebol, goleiros raramente são substituídos, a não ser em casos extremos de lesão. Após a execução dos hinos oficiais de Marrocos e Bélgica, Bounou, goleiro do Sevilla, foi visto com as mãos no joelho, agachado. Ele constava na escalação inicial para a partida, mas Munir Mohamedi, do Hatayspor, começou o jogo.

O fato intrigou torcedores nas redes sociais e no estádio. Em breve mensagem, a federação marroquina de futebol informou, por meio de seu perfil no Twitter, a substituição. “Munir substituirá Bounou para o jogo contra a Bélgica”, declarou. Como a partida ainda não havia iniciado, a alteração não conta entre as cinco permitidas durante o jogo, apesar de ter sido anunciado como titular.

Na foto oficial da escalação marroquina, com os 11 iniciais, Munir já aparece entre os titulares. Durante a transmissão da partida, foi informado que Bounou teve um desconforto muscular durante o aquecimento. A federação do Marrocos ainda não deu detalhes sobre o problema físico do atleta.

Munir entrou na partida sem aquecer. Walid Regragui, técnico de Marrocos, foi incentivar o goleiro reserva em meio ao imprevisto com o Bounou. Na primeira etapa, Munir segurou o empate em 0 a 0 com a Bélgica, com importantes intervenções nas jogadas aéreas.