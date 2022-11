Em uma Copa do Mundo com algumas zebras, o meio-campista Damsgaard confia no favoritismo da Dinamarca contra a Austrália, em jogo marcado para quarta-feira, no Al Janoub Stadium. Apesar de a equipe dinamarquesa ainda não ter vencido no Catar, o jogador mostrou otimismo com uma possível classificação às oitavas de final.

“Estamos muito confiantes. Somos favoritos para o próximo jogo. Se desempenharmos o nível máximo do que podemos, acho que podemos competir e conquistar a vitória. Ainda acreditamos que podemos nos classificar às oitavas de final”, disse o meia, que também pode atuar como lateral.

A Dinamarca fez boa apresentação contra a França, mas acabou sendo derrotada por 2 a 1, muito em parte pela boa atuação do goleiro Lloris e do poder de decisão de Mbappé. O atacante do Paris Saint-Germain fez os dois gols da equipe francesa no sábado.

“Ele parece ser livre, é tão divertido vê-lo jogar. O Mbappé sempre parece feliz e confiante quando joga. Por isso é um dos melhores do mundo. Ele joga com essa confiança todo jogo e é sempre decisivo”, completou o dinamarquês.

Com um ponto no Grupo D, a Dinamarca avança às oitavas de final com uma simples vitória sobre a Austrália, vice-líder, com três, desde que a Tunísia (um ponto) não vença a França com uma vantagem de números de gol maior do que a dos dinamarqueses.