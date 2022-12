A Holanda está nas oitavas de final da Copa do Mundo, mas as apresentações durante a primeira fase têm incomodado alguns torcedores. A equipe de Van Gaal começou com vitória por 2 a 0 em duelo franco com Senegal, empatou por 1 a 1 com o Equador e fechou com triunfo sobre o Catar por 2 a 0, mas os resultados não foram suficientes para colocar a seleção entre as favoritas ao título mundial.

“Gostaria de ser campeão mundial sem ter feito uma boa partida. Claro que todo mundo quer jogar bem, de preferência ganhar de 5 a 0 e ser campeão. Mas nem sempre é assim. Não jogamos mal aqui de propósito. Talvez um de vocês tenha uma solução”, alfinetou o meia Marten de Roon, ao ser questionado sobre as atuações da Holanda na Copa do Mundo.

O atleta também projetou a partida diante dos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa, marcada para sábado, às 12h, no Khalifa International Stadium. De acordo com Marten de Roon, a Holanda não pode mais cometer erros.

“Ainda não perdemos. Mesmo não jogando bem, conseguimos os resultados. Isso também pode dar confiança de que só pode melhorar. Mas a partir de agora não se pode cometer um único erro. A pressão aumentou”, disse.

Sobre a equipe dos Estados Unidos, De Roon afirmou: “Nós analisamos e eles são um bom time, eles têm muita energia. Eles querem jogar futebol, querem atacar e pressionar o adversário. Isso beneficia o nosso jogo e claro que combina com o nosso estilo.”

A Holanda terminou na liderança do Grupo A, com sete pontos, e, por isso, enfrentará os Estados Unidos nas oitavas. O time norte-americano ficou em segundo do Grupo B, com cinco.