Definido pelo técnico Tite como “o melhor volante do mundo”, Casemiro, autor do gol da vitória sobre a Suíça, é um dos principais pilares da seleção brasileira. Volante técnico e bom de desarme, tem ótima capacidade de leitura de jogo e senso de posicionamento – e foi a partir dessa característica que ele conseguiu estar no lugar certo para chutar com o lado de fora do pé e marcar o gol da classificação brasileira.

Foi o primeiro gol de Casemiro numa Copa do Mundo – ele havia participado de quatro dos cinco jogos do Brasil no Mundial de 2018. Suspenso, ficou fora justamente da partida diante da Bélgica, que marcou a eliminação da equipe. Coincidência ou não, ninguém naquele meio-campo parou Kevin De Bruyne no contragolpe que originou o segundo gol belga.

Nesta segunda-feira, após o jogo, Casemiro fez o que se espera de um agregador: comemorou a vitória, não o feito pessoal. “Importante, independentemente do gol, foi ter ajudado todos os meus companheiros. Aqui, ganhamos todos e perdemos todos. Não muda o meu pensamento. Aqui é um grupo. Quando se fala de seleção brasileira se fala de todos. Tem de valorizar quem tem jogado. Isso é importante para todos”, declarou o volante, escolhido o melhor jogador da partida.

Para o gol que anotou no Estádio 974, ajudou muito o fato de Casemiro estar em meio a atletas que conhece bem: Vinicius Jr. e Rodrygo, que tiveram participação no lance, foram seus colegas até pouco tempo atrás no Real Madrid, onde ele atuou por nove temporadas. Ninguém em Madri queria que ele se transferisse, mas não se conseguiu achar um contra-argumento para ele. “Preciso de novos ares e novos desafios”, explicou à época, antes de assinar com Manchester United.

E o que ele aprendeu em seu longo período na Espanha é levado também para a seleção brasileira. Nesta segunda-feira, Casemiro citou Carlo Ancelotti, seu técnico em diferentes épocas no time madrilenho – e de quem Tite é admirador declarado.

“Meu primeiro pensamento é dar equilíbrio à equipe e ajudar meus companheiros atrás. Vou tentando apagar o fogo por todo lado, como o Ancelotti gosta de falar. Defender e ajudar meus companheiros atrás é o meu primeiro objetivo. Porém, se tiver oportunidade de dar uma beliscada na frente, é importante. Meu pensamento é estar sempre bem posicionado”, explicou.

LIDERANÇA

O volante é um dos líderes da seleção brasileira. Nas entrevistas, fala pausado e olhando nos olhos do interlocutor. Não foge às perguntas e é direto nas mensagens. Foi ele que, no sábado, afirmou com todas as letras que quem vibra pelo mal de Neymar – que se recupera de entorse no tornozelo – “não tem educação, não tem caráter.”

Em campo, Casemiro sorri pouco, como se espera de um marcador implacável. No jogo com a Suíça, porém, sorriu com gosto logo após mandar a bola para o gol e garantir a classificação brasileira à próxima fase da Copa do Mundo.

“No primeiro jogo foi no travessão, mas hoje tive a felicidade de fazer o gol. O mais importante foi que consegui ajudar a equipe na Copa”, disse o volante brasileiro.