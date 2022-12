Vice-artilheiro da Copa do Mundo do Catar, com sete gols, e decisivo para a Argentina na conquista do título deste domingo, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do torneio. Assim, tornou-se o primeiro atleta a receber duas vezes o prêmio de craque de um Mundial, já que também foi agraciado com a honraria durante a Copa de 2014, na qual os argentinos foram vice-campeões após derrota para a Alemanha.

Com os dois gols marcados durante a final contra a França, vencida nos pênaltis após empate por 3 a 3 ao fim da prorrogação, o atacante de 35 anos chegou ao 13º gol na soma de suas participações em Mundiais e ultrapassou Pelé no quesito. Agora, está empatado com o francês Just Fontaine atrás apenas do alemão Miroslav Klose (16), de Ronaldo Fenômeno (15) e do também alemão Gerd Müller (14).

Para ganhar o troféu de melhor jogador da Copa do Catar, chamado de Bola de Ouro pela Fifa, Messi desbancou o francês Kylian Mbappé, que ficou em segundo, e o croata Luka Modric. Embora tenha perdido o prêmio de craque, Mbappé terminou o torneio como artilheiro e ficou com a Chuteira de Ouro, pois marcou oito gols contra sete de Messi, dono da prata.

O bronze ficou com o francês Olivier Giroud, que marcou quatro gols. Julián Álvarez também fez quatro, mas ficou atrás nos critérios de desempate. A Fifa determina que, em caso de empate no número de gols, o jogador com mais assistências fique à frente. Nenhum dos dois deu passes para gols, portanto contou-se o segundo critério: total de minutos em campo.

Os outros dois prêmios individuais ficaram com jogadores argentinos. Emiliano Martínez, que teve atuação decisiva na final, foi eleito o melhor goleiro. Já o meio-campista Enzo Fernández, de 21 anos, foi premiado como Melhor Jogador Jovem.