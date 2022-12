Messi fez história contra uma complicada Austrália neste sábado, em apertada vitória por 2 a 1 que garantiu vaga nas quartas de final diante da Holanda. O astro argentino abriu o placar e superou marca de gols de Maradona em Copas. Agora tem 9, diante de 8 do ídolo. Radiante, o jogador festejou “mais um passo” da seleção, reconheceu que o time não precisava passar sufoco no fim, e dedicou a classificação à torcida.

“Estou muito feliz com essa vitória. E por darmos mais um passo (na Copa)”, festejou o jogador, reconhecendo que o fim do jogo não foi como esperava após a Austrália diminuir para 2 a 1. “Estávamos com o jogo controlado. Mas, apesar da defesa do Bidu (Martínez, no último lance), não sofremos muito.”

O gol de Messi saiu na primeira finalização da Argentina na partida, já aos 35 minutos do primeiro tempo, abriu caminho para a seleção deixar o desespero de lado e administrar a posse de bola. “Com esse gol, passamos a controlar a partida”, reconheceu Messi, eleito o melhor em campo, que fez questão de agradecer o apoio da animada torcida argentina – não parou de cantar, do início ao fim do jogo.

“Queríamos avançar por nossos torcedores, pelo que eles sentem e o que nos transmitem, uma energia incrível”, disse. “Sensação incrível poder compartilhar com eles tanta felicidade. Sabemos do esforço que fizeram para vir. Também a quem ficou na Argentina. Esta união entre todos é muito linda e isso faz a seleção”, seguiu.

Lionel Scaloni também reconheceu que sua seleção não merecia passar por um sufoco desnecessário no fim. “O futebol tem dessas coisas, mesmo dominando uma partida quase inteira, o adversário pode complicar”, lamentou o técnico, admitindo que contra um time forte e experiente como a Holanda, a Argentina não poderá cometer erros. O jogo das quartas será no Lusail Stadium, na sexta-feira.