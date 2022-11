Duas coisas levaram mais de 44 mil torcedores ao Estádio 974 na noite desta quinta-feira no Catar. Uma delas era o jogo entre Polônia e Argentina, que definiria a vida das duas equipes na Copa do Mundo. A outra era o duelo particular entre Robert Lewandowski e Lionel Messi, dois dois melhores jogadores da atualidade – no caso do argentino, também da história.

Mas, ainda que Lewandowski tenha sido eleito o melhor do mundo pela Fifa nas últimas duas temporadas, quem foi ao Estádio 974 queria ver mesmo era o melhor do mundo na última década e meia, Messi, detentor de seis prêmios. A torcida argentina era predominante nas arquibancadas, reforçada por gente de todo o mundo. Às costas, o nome Messi era carregado por milhares. Não tinha como ele não ser o protagonista.

Para completar, no primeiro tempo nem sequer houve um duelo de fato entre Messi e Lewandowski. Porque o argentino chutou três vezes a gol e participou de inúmeras jogadas de ataque. Já o polonês parecia um plano cartesiano, ora se movendo para o lado, ora se movendo para a frente – nunca com a bola, porque ela não chegava.

Messi, por sua vez, teve uma boa chance de gol aos seis minutos, quando chutou mascado da entrada da área; outra aos 10, quando chutou em diagonal de dentro da área; e a melhor delas aos 38, quando pôde posicionar a bola na marca da cal para bater um pênalti pra lá de duvidoso que sofrera um minuto antes e assinalado com o auxílio (em sentido amplo) do VAR. Nas três vezes, parou nas defesas do goleiro Szczesny.

Lewandowski melhorou na etapa final, quando parou de esperar pela bola e tratou ele mesmo de ir buscá-la. A questão é que isso é muito pouco para um melhor do mundo, e quase nada quando se compara a mesma ação com um seis vezes melhor do planeta. Enquanto Lewandowski corria para buscar a bola e invariavelmente voltava ao ataque sem ela, Messi ia buscá-la e ia para a entrada da área com ela no pé.

No fim das contas, quem foi ao estádio formado por 974 contêineres para ver Polônia x Argentina assistiu a um grande jogo. Já aqueles que foram para ver o embate entre Lewandowski e Messi ficou a ver navios. Porque esse duelo não existiu. Só Messi jogou.