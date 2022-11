Lionel Messi teve de fazer algumas atividades regenerativas nesta quinta-feira, mas se juntou aos companheiros de seleção em seguida e participou do treino de preparação para o duelo decisivo com o México, no sábado. Embora as atividades tenham sido realizadas com os portões fechados, a Federação Argentina publicou uma foto do camisa 10 trabalhando no gramado. Segundo o jornal argentino Olé, ele tem presença garantida na partida.

Desde o desembarque no Catar, existe uma preocupação com a condição física de Messi. Durante a preparação para o jogo de estreia, no qual os argentinos foram derrotados pela Arábia Saudita, o atacante treinou separado dois dias seguidos, antes de enfim se juntar ao grupo, pois, de acordo com a agência de notícias Associated Press, estava com uma sobrecarga muscular.

Também chamou a atenção uma foto tirada no último treinamento antes da derrota para os sauditas. Nela, o tornozelo de Messi parece estar bastante inchado, mas o próprio jogador negou que estivesse com problemas físicos. “Me sinto muito bem fisicamente. Creio que chego em um grande momento tanto pessoal, quanto físico. Não tenho nenhum problema”, disse, na ocasião.

Depois da primeira rodada, o técnico Lionel Scaloni foi questionado sobre problemas físicos gerais na seleção argentina e respondeu que “a maioria dos jogadores está em forma”. A Argentina chegou ao Catar com alguns jogadores voltando de lesão, como do zagueiro Cristian Romero, que estava sem jogar há mais de um mês no Tottenham e não conseguiu frear Saleh Alshehri na jogada do gol do empate saudita. O atacante Di Maria e o meio-campista Paredes também enfrentaram lesões recentes.

Para enfrentar o México, em duelo marcado para as 16 horas (de brasília), sábado, no Estádio de Lusail, Scaloni estuda fazer mudanças na escalação. Uma delas é para a vaga que era de Giovani Lo Celso, cortado por lesão antes da convocação, e ficou com Papu Gómez contra a Arábia Saudita. A escolha não agradou, por isso Enzo Fernández ou Alexis Mac Allister podem começar jogando.