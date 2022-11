Grande astro da seleção argentina e da Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi não participou das atividades comandadas pelo técnico Lionel Scaloni com o restante do elenco neste sábado. Pelo segundo dia seguido, ele fez um treino à parte, pois continua com uma sobrecarga muscular que deixou a comissão técnica da equipe em estado de alerta, conforme revelado por uma fonte da Federação Argentina à agência de notícias Associated Press.

Em um primeiro momento, embora a situação esteja sendo conduzida com cautela, o atacante de 35 anos segue com presença confirmada na estreia da Argentina no Mundial, em duelo com Arábia Saudita, marcado para as 7 horas (horário de Brasília) de terça-feira. Integrante do Grupo C, também terá duelos com México e Polônia.

Messi chegou depois do restante dos jogadores ao gramado da Universidade do Catar, onde os argentinos estão hospedados desde que chegaram a Doha. Enquanto os companheiros treinavam, realizou um trabalho físico especial junto ao fisioterapeuta Luis García, como a imprensa presente no local pôde observar durante os 15 minutos em que o treinamento esteve aberto.

Problemas físicos têm perturbado a vida da Argentina no Catar. Nicolas González e Joaquín Correa, integrantes do grupo inicial convocado por Scaloni, tiveram de ser cortados e foram substituídos por Thiago Almada e Ángel Correa, dupla que já se juntou à delegação e participou do treinamento deste sábado.

Lisandro Martínez, com febre, e Exequiel Palacios, com dores musculares, não treinaram. Apesar disso, a tendência é que Martínez seja liberado a tempo de participar da estreia e forme o trio de ataque ao lado de Messi e Ángel Di Maria.