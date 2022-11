México e Polônia farão a estreia na Copa do Mundo do Catar nesta terça-feira, às 13h, pelo Grupo C, que tem como grande favorita a Argentina. Mesmo sendo tradicional, a seleção mexicana busca encerrar a “maldição” das oitavas de final e chegar mais longe. Já a Polônia, com menos participações, comemora o fato de estar na segunda Copa seguida após 16 anos – a última vez foi nas edições de 2002 e 2006. A partida será realizada no Estádio 974, em Doha, que foi construído utilizando 974 contêineres e tem capacidade para 44 mil torcedores.

O México está em sua oitava participação seguida em Copas. O time tem mantido a tradição de sempre passar da fase de grupos, mas caiu todas as últimas sete vezes nas oitavas de final. Na última edição, na Rússia, avançou em segundo, atrás de Suécia, e à frente de Coreia do Sul e Alemanha.

O seu melhor desempenho aconteceu duas vezes, chegando às quartas de final em 1970 e 1986, coincidentemente quando era o país-sede, fato que voltará a se repetir em 2026, quando receberá a Copa do Mundo junto com Estados Unidos e Canadá.

Apesar de menos participações, a Polônia já conseguiu chegar às semifinais duas vezes, em 1974 e 1982. Na primeira vez ficou com o terceiro lugar ao vencer o Brasil por 1 a 0.

Os resultados recentes, porém, não são tão animadores e, assim como o México, carrega sua “maldição”, já que caiu na fase de grupos em 2002, 2006 e 2018. Não chega ao mata-mata há 36 anos, quando foi às oitavas, em 1986. Na Rússia, terminou na quarta e última colocação, atrás de Colômbia, Japão e Senegal.

O técnico Gerardo Daniel Martino, também conhecido como Tata Martino, está no México desde o começo de 2019. Ele não chega com tanta confiança quanto tinha no começo do trabalho por não ter vencido jogos importantes contra Estados Unidos e Canadá, pela Liga das Nações da Concacaf. Nos últimos dois amistosos, realizados neste mês, goleou o Iraque, por 4 a 0, e perdeu para a Suécia, por 2 a 1.

O nome mais conhecido do México é o do goleiro Guillermo Ochoa, atualmente no América, do México. Aos 37 anos, ele lidera o elenco em sua quinta Copa do Mundo. O meia Hirving Lozano, de 27, que joga no Napoli, na Itália, é outro destaque, assim como o atacante Alexis Vega, de 24. Apesar de ainda atuar no México, pelo Chivas, já vem despertando interesse de Porto, de Portugal, e do Chelsea, da Inglaterra. O volante Edson Álvarez, do Ajax, também chama atenção na formação mexicana.

Ao analisar o grupo, Tata Martino vê o duelo como decisivo, mas espera jogar de forma consistente. “A Argentina começa como candidata a ganhar a Copa do Mundo e a Arábia Saudita teve mais tempo com seus jogadores. Nossa expectativa é poder fazer os três jogos da mesma forma. O primeiro resume muito o que pode acontecer. Ele direciona você de um jeito ou de outro. Pelas características do grupo, é provável que seja ainda mais decisivo”, projetou.

A Polônia teve uma mudança brusca no comando quando Paulo Sousa deixou a seleção no fim de 2021 para assumir o Flamengo. Czeslaw Michniewicz acabou sendo o escolhido e, apesar de críticas, conseguiu a classificação à Copa. Ele já tinha experiência nas categorias de base da seleção polonesa e espera ter um estilo de jogo parecido.

A ideia é colocar três jogadores centrais, além dos alas, para ter uma velocidade maior no meio-campo. Tudo para que a estrela do time, Robert Lewandowski, de 34 anos e atualmente no Barcelona, da Espanha, possa fazer o que mais sabe: gols. O astro, porém, terá ajuda de outros nomes importantes, como sua dupla de ataque Karol Swiderski, do Charlotte FC, dos Estados Unidos. Os meias Sebastian Szymanski, do Feyenoord, da Holanda, e Piotr Zielinski, do Napoli, da Itália, em bons momentos, serão os responsáveis pela criação.

Confiante, principalmente após vencer o último amistoso contra o Chile, por 1 a 0, Michniewicz colocou a partida como a realização de um sonho e reforçou o amor pelo país. “Sinto-me responsável perante a nação, sei o que se espera de nós. Estou realizando meus sonhos de treinador. Estamos no limiar de escrever uma grande história e estou convencido de que o faremos. Temos jogadores mais velhos e experientes e jovens aprendendo a jogar em grandes eventos. É a mistura perfeita”, analisou.