A mídia internacional elogiou a atuação da seleção brasileira na goleada de 4 a 1 na Coreia do Sul, na partida pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jornal americano The New York Times destacou o talento e as danças do time de Tite nesta segunda-feira.

“A exibição do Brasil, mesmo com a Coreia do Sul oferecendo apenas uma leve resistência à explosão de habilidade coletiva, certamente consolidou seu status como um dos favoritos para erguer o troféu da Copa do Mundo em 18 de dezembro”, escreveu o jornal.

Na Argentina, o Olé também deu ênfase às dancinhas dos jogadores brasileiros nas comemorações dos gols da partida. “Brasil bailou na vitória sobre a Coreia com a volta de Neymar”, escreveu o Olé. Já o Clarín elogiou a qualidade técnica da seleção brasileira, que pode jogar contra a Argentina na semifinal. “Time de Tite foi show de futebol e gols e foi às quartas de final”, escreveu.

Já o espanhol Marca elogiou e criticou a seleção ao mesmo tempo, apesar de também descrevê-la como a tempestade no deserto do Catar. “Tudo deu certo no Brasil depois da derrapagem contra Camarões que estragou sua passagem no Catar”, escreveu o jornal.

Já a mídia inglesa entrou em detalhes na análise do jogo, destacando o ritmo de jogo do Brasil. “Hwang Hee-chan era uma ameaça constante, Paik Seung-ho marcou um golaço, e Alisson teve que ter uma atuação adequada, fazendo três defesas de classe mundial. Mas o Brasil foi irreprimível em pleno primeiro tempo, com destaque para o gol de Richarlison, uma mistura de ousadia, charme e beleza. Eles não são perfeitos. Mas com esse humor, eles vão ser difíceis de parar” , escreveu o The Guardian.