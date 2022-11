A ministra dos Esportes da França, Amelie Oudea-Castera, incentivou, nesta quinta-feira, a seleção de seu país a ter um gesto simbólico em defesa dos direitos humanos durante a disputa da Copa do Mundo do Catar, após a decisão da Fifa em reprimir a braçadeira “One Love”.

“Ainda há uma maneira de nossa equipe francesa continuar a expressar seu compromisso aos direitos humanos? A resposta é sim”, disse Amelie Oudea-Castera ao canal de televisão Public Senat. “Os alemães mostraram isso”, afirmou a política, referindo-se ao fato do time alemão colocar a mão na boca ao posar para a foto oficial da partida contra o Japão.

O gesto foi uma resposta à Fifa pela rejeição dos planos de sete times europeus de usarem braçadeiras que eram vistas como uma crítica à nação anfitriã (Catar) e seu histórico de violação dos direitos humanos.

“Os jogadores franceses estão livres para se expressar nas próximas semanas”, disse Oudea-Castera. “Eles também compartilham desses valores e é importante que eles tenham direito a se representarem.”

A atual campeã França venceu a Austrália por 4 a 1 em sua primeira partida da Copa do Mundo na terça-feira. A equipe joga sua próxima partida do Grupo D no sábado, contra a Dinamarca.