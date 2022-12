O meio-campista Luka Modric deu um tempo na comemoração pela classificação da Croácia às semifinais da Copa do Mundo, após vitória nos pênaltis sobre o Brasil, para confortar o jovem Rodrygo, seu companheiro de Real Madrid. Ao fim do jogo, o croata abraçou o atacante de 21 anos, que teve a cobrança defendida por Livakovic, e disse algumas palavras para tentar confortá-lo.

“Pode acontecer com qualquer um. Tenho que dar os parabéns ao Rodrygo por ter a força e a mentalidade para cobrar um pênalti. Todos podem falhar. Eu confortei ele”, contou o jogador de 37 anos em entrevista ao canal espanhol “Gol TV”, antes de lembrar o pênalti que perdeu em 2008, na eliminação da Croácia para a Turquia na Eurocopa daquele ano.

“Eu tinha poucos anos a mais que ele quando perdi um pênalti contra a Turquia em 2008. Tinha 23. Não é fácil, você ganha experiência e força para continuar. Tenho certeza que vai sair mais forte daqui, não será um problema para ele. Todos falham. Dei apoio e força. Me dou muito bem com o Rodrygo, e é uma pena que tenha sido ele”, concluiu.

A cobrança desperdiçada pelo jovem atacante foi a primeira do Brasil na disputa das penalidades desta sexta-feira, após empate por 1 a 1 na prorrogação, com gols de Neymar e Petkovic. Em seguida, os croatas converteram todos os pênaltis e garantiram a vaga nas semifinais depois que Marquinhos acertou a trave.

“Tudo ficou quase perdido quando eles fizeram o gol. Todos nos deram como mortos, mas mostramos mais uma vez que nunca nos rendemos. Nossa fé é enorme. Como ganhamos na partida anterior, contra o Japão, nos pênaltis, já tínhamos mais confiança. Quando você começa fazendo o gol nos pênaltis e um deles falha, isso também traz confiança.”

Mesmo com o vice da Copa passada, os jogadores da seleção croata não se viam como favoritos. A campanha feita até aqui também colocava dúvidas, pois a equipe venceu apenas um jogo no tempo normal, contra o Canadá. Nas outras partidas da fase de grupos, empatou sem gols com Marrocos e Bélgica. Depois, precisou dos pênaltis para superar o Japão nas quartas, por isso era apontada como azarão no duelo com o Brasil, que vinha de vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul. Apesar disso, Modric confiava na classificação.

“Com certeza, muita gente não apostava na gente antes da Copa do Mundo, não acreditavam que poderíamos ir tão longe. O importante é que tivemos fé e confiança, e temos uma equipe de verdade novamente, com jovens muito bons que entraram. Ganhando assim, garanto que nos dá mais confiança para as próximas etapas”, avaliou o jogador do Real Madrid.