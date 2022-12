Astro da Croácia, mais uma vez Luka Modric deixa uma Copa do Mundo com a sensação que seu país podia ter ido mais longe. Depois de perder a final em 2018 para a França, agora a seleção cai na semifinal com 3 a 0 para a Argentina. Apesar da derrota ampla e show de Messi e Julian Álvarez, o camisa 10 europeu saiu de campo culpando a arbitragem pela queda.

“Controlamos a primeira hora. Daí veio o pênalti, que não foi nem em um milhão de anos. E havia sido escanteio para nós”, lamentou o meia. A falta do goleiro é questionável em Álvarez, mas ele tem razão em cobrar a bola para sua seleção no ataque, pois houve desvio em um argentino e o italiano Daniele Orsato deu tiro de meta. “Éramos o melhor time”, seguiu na bronca contra a arbitragem.

“Não costumo falar de árbitros, mas hoje é impossível não fazê-lo, pois não foi pênalti. Ele é um dos piores que conheço”, disparou. “Eu o encontrei muitas vezes e nunca tive uma boa lembrança. Ele é um desastre.”

Cumprimentado e consolado por Di María e Messi ainda no campo, Modric não conseguiu segurar as lágrimas no túnel a caminho do vestiário. A torcida argetnina o aplaudiu. Ele agradeceu e revelou sua torcida por título da seleção sul-americana.

“A torcida argentina criou uma atmosfera incrível. Parabéns a Messi, desejo-lhe sorte para a final”, disse. “Ele está fazendo um torneio incrível e mostrando sua qualidade e toda sua grandeza. Eu espero que ganhe essa Copa do Mundo. Ele é o melhor jogador da história e merece isso.”