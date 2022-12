O Japão é uma das grandes surpresas desta Copa do Mundo. Venceu, em seu grupo, as campeãs mundiais Alemanha e Espanha. Porém, perdeu para a modesta seleção da Costa Rica. Diante desta irregularidade, o técnico Hajime Moriyasu prometeu um time ofensivo diante da Croácia, nas oitavas de final, com a mesma postura que apresentou diante de alemães e espanhóis.

“Estou ansioso pelo jogo contra a Croácia. Tivemos três dias de descanso, o que é o mais importante. Os jogadores estão tranquilos, estabilizados. Espero um jogo difícil. É difícil para eu falar de tática e composição. Estaremos lutando, estamos preparados para 120 minutos de luta”, declarou o treinador.

“Teremos que ter mais pressão sobre o adversário. Teremos que ser mais agressivos, nossa intenção não era jogar defensivamente contra Alemanha e Espanha. Não é nossa intenção agora também. A Croácia pode jogar de maneiras diferentes, temos que estar preparados”, disse Moriyasu.

O técnico revelou ter traçado estratégias para tentar parar a Croácia e mostrou muito conhecimento sobre o adversário. “A Croácia tem excelentes jogadores, conquistou o vice-campeonato no último Mundial. Respeitamos o nosso adversário. São bastante engenhosos como equipe, adaptam-se facilmente a diferentes situações e estilos de jogo. São persistentes, firmes e consistentes. Vai ser um grande desafio. Conheço muitos jogadores e o seu treinador. Espero que não tenhamos revelados todos os nossos segredos”, completou.

O Japão nunca passou das oitavas de final da Copa do Mundo e colocou como objetivo no Catar. “Fizemos o maior progresso na construção de comunidade. Nossos jogadores melhoraram, sempre fomos compactos, mas agora é ainda mais acentuado. Na última Copa do Mundo, tentamos passar, mas não conseguimos. Acho que lutamos bem, mas mesmo assim perdemos. Ficamos chateados e infelizes com aquela derrota. É uma experiência valiosa para nós. Tenho certeza que podemos aprender lições, toda a Copa do Mundo na Rússia foi uma lição para nós. Tudo o que fizemos até agora é importante, temos jogadores que nunca passaram por algo assim”, afirmou.

Japão e Croácia se enfrentam nesta segunda-feira, às 12h (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium. A equipe asiática terminou na liderança do Grupo E, com seis pontos, à frente de Espanha e Alemanha, com quatro. Costa Rica ficou com três.