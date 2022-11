Neymar foi submetido a exames nesta sexta-feira, dia seguinte à vitória por 2 a 0 da seleção brasileira sobre a Sérvia na estreia na Copa do Mundo. O camisa 10 não jogou toda a partida porque teve constatado entorse em seu tornozelo direito depois de uma entrada no segundo tempo. Ele foi substituído aos 34 minutos por Antony e saiu chorando. Na zona mista, apareceu mancando e abatido. Danilo também foi examinado.

A CBF não informou a quais exames o astro da seleção brasileira foi submetido. Também ainda não é possível mensurar a gravidade da lesão, uma vez que o atleta terá de ficar em observação por até 48h, no aguardo de que o inchaço no tornozelo diminua, segundo afirmou o médico da equipe, Rodrigo Lasmar.

O camisa 10, atrapalhado por lesões nos últimas duas Copas do Mundo, retornou ao hotel em Doha em que estava hospedada a delegação brasileira depois dos exames e fará tratamento com o departamento de fisioterapia, bem como o lateral-direito Danilo, que também sofreu entorse, mas no tornozelo esquerdo. Segundo o próprio atleta, o problema não é grave.

“Fui fazer um cruzamento, inventei de atacar, e o pé de apoio prendeu um pouquinho, mas já estou bem”, explicou Danilo depois da partida. O reserva do jogador da Juventus é o veterano Daniel Alves. Outra opção para o setor é o zagueiro Eder Militão, que já atuou com segurança improvisado na lateral direita.

Neymar torceu o tornozelo direito aos 22 minutos do segundo tempo, após ser atingido em um lance na entrada da área pelo joelho do zagueiro Milenkovic. O jogador sentiu muitas dores, mas apesar disso prosseguiu na partida por mais 11 minutos – inclusive tendo participação no lance do segundo gol. Ele acabou substituído por Antony aos 34 minutos.

O craque foi visto chorando no banco de reservas e passou pela zona mista mancando. Abatido, ele saiu mudo, sem falar com a imprensa. Em pronunciamento oficial, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar disse que seria necessário esperar pelo menos um dia para se ter um diagnóstico mais preciso sobre a gravidade da lesão.

“Neymar teve um entorse no tornozelo direito. Apresentou um edema, inchaço e já iniciamos o tratamento com gelo no local. Precisamos aguardar 24h ou 48h para avaliar e não existe nenhum exame de imagem marcado por enquanto”. Nesta sexta-feira, a assessoria da seleção não informou o tipo de exame que foi realizado nos dois jogadores.

Tite mostrou confiança e disse tem “certeza absoluta” de que terá Neymar nos outros jogos da Copa do Mundo. A tendência, porém, é de que o astro da equipe não enfrente a Suíça, na próxima segunda-feira, 28, no estádio 974.