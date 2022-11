O atacante Neymar publicou em suas redes sociais neste sábado uma foto de seu pé direito inchado, em meio ao processo de recuperação da lesão no tornozelo sofrida na estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Na quinta, o Brasil derrotou a Sérvia por 2 a 0, com gols de Richarlison.

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram, Neymar fez uma montagem com quatro imagens. Duas delas mostram seu pé em perspectivas diferentes. Sob dois ângulos diferentes, é fácil perceber como está inchado o tornozelo direito do jogador.

Uma das fotos mostra o atleta com uma bota pneumática, que cobre toda a sua perna. Apesar do inchaço, o craque brasileiro mostrou animação na postagem. “Bora”, escreveu.

Diante da lesão, a seleção brasileira já confirmou que Neymar não estará em campo no jogo contra a Suíça nesta segunda-feira, às 13h, no Stadium 974, em Doha. A partida poderá classificar o Brasil antecipadamente para as oitavas de final do Mundial.