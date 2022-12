Neymar tem seu retorno à seleção brasileira confirmado nesta segunda-feira, em duelo com a Coreia do Sul. Fora desde a primeira rodada da Copa do Mundo, quando sofreu lesão no tornozelo na partida de estreia contra a Sérvia, o atacante do Paris Saint-Germain já está recuperado, segundo o técnico Tite, e irá voltar aos gramados com um novo visual em seu estilo.

Com o cabelo “platinado”, Neymar repete o estilo com o qual estreou no último Mundial, na Rússia, e com o mesmo cabeleireiro. Nariko Hair Style, apelido de Dailson dos Reis, é um dos “parceiros” de Neymar e o acompanha nas grandes competições que a seleção brasileira disputa. “O ‘brabo’ de visual novo para o retorno”, escreveu Nariko em seu Instagram. “Vai com tudo, irmão. Que Deus abençoe você e nossa seleção.”

Nariko, de 34 anos, começou sua carreira como barbeiro em São Vicente, litoral paulista, e se destacou pelos cortes exóticos. Hoje possui unidades em sua cidade natal e uma em Paris. O profissional recebeu, em 2017, convite para expandir seus negócios para a Europa, coincidentemente no mesmo ano em que Neymar se transferiu do Barcelona para o PSG. À época, o cabeleireiro negou que a negociação tenha interferido em sua decisão de abrir seu salão na França.

No Catar, Nariko acompanha Neymar na delegação brasileira, assim como em 2018, quando o jogador também “platinou” o seu cabelo. Na ocasião, o Brasil empatou com a Suíça em 1 a 1. O barbeiro ficou conhecido por sua parceria com atletas e celebridades. Gabriel Medina, Felipe Prior, ex-BBB, e grandes nomes da seleção brasileira: Marquinhos, Vinicius Junior, Thiago Silva, Alex Sandro, Lucas Paquetá, entre outros.

Com lesão no tornozelo, Neymar fez tratamento intensivo para retornar aos gramados e participou, neste final de semana, de atividades com bola no centro de treinamento da seleção brasileira em Doha, no Catar. Na entrevista coletiva, Tite confirmou que o atacante retorna já na partida das oitavas de final, contra a Coreia do Sul.

“Ele vai treinar hoje à tarde (domingo) e, estando bem, vai para o jogo”, afirmou Tite. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem de assumir as suas responsabilidade”, argumentou. Além dele, Danilo é outro jogador que deve retornar à equipe após ausência nas últimas rodadas. A provável escalação tem: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Jr.