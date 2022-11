Em recuperação de lesão no tornozelo direito há quatro dias, Neymar sentiu uma indisposição na tarde desta terça-feira, 28, quando, sem ele, a seleção brasileira derrotou a Suíça e garantiu vaga de forma antecipada às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

O atacante sentiu uma “indisposição”, mas o caso não preocupa, garantiu a CBF. Ele permaneceu no hotel para dar sequência ao tratamento da lesão ligamentar em seu tornozelo direito que o tirou da partida diante dos suíços e assistiu da sala de lá à seleção vencer por 1 a 0.

Vinicius Junior contou depois da partida que o camisa 10 sentiu febre e que “está um pouco mal”. “Ficou triste que não pôde vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível”, afirmou o atacante, que na, ausência do astro do time, tem sido o principal protagonista no ataque.

A torção no tornozelo tem feito Neymar “dormir” na sala de fisioterapia do hotel onde está hospedada da delegação brasileira em Doha, segundo relatou o zagueiro Marquinhos um dia antes do duelo com os suíços.

Nesta terça, o astro do time fez duas publicações em suas redes sociais. Na primeira, publicou uma imagem em seu perfil no Instagram acompanhando a partida da seleção brasileira pela televisão. Na frente do aparelho estava o pé do jogador, para o alto, dentro de uma bota ortopédica, um dos recursos que tem usado no tratamento. Depois, escreveu em seu Twitter que Casemiro “é o melhor volante do mundo há alguns anos”.

Neymar e Danilo sofreram entorses de tornozelo no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, quando a equipe de Tite venceu a Sérvia por 2 a 0 no Estádio Lusail. Mesmo machucado, o atacante permaneceu em campo por mais 11 minutos e teve participação no segundo gol de Richarlison.

Não é certo seu retorno durante o mata-mata, mas é para isso que ele se dedicado na fisioterapia, bem como Danilo, que viu a vitória brasileira hoje com os companheiros no Estádio 974 e subiu em Weverton para comemorar o gol de Casemiro.

Os colegas do camisa 10 estão confiantes num retorno breve.”A gente está acompanhando ele, creio que volta sim, tornozelo dele parece que está bem melhor, está tratando três períodos. Vai recuperar bem, preciso dele ali”, disse Richarlison.

“Neymar é o Neymar, nosso camisa 10. É um cara que puxa marcação deles, se movimenta na frente e abre espaço pra mim, o camisa 9. Faz muita diferença. Esperar que ele se recupere logo. Faz falta pra mim que sou o 9, a bola chega para finalizar”, completou.

Rodrygo era o mais cotado para iniciar o duelo contra a Suíça na vaga de Neymar, mas Tite optou por Fred e avançou Paquetá. No entanto, no segundo tempo, o jovem atacante do Real Madrid foi acionado e melhorou a produção ofensiva da equipe.

“Se eu puder fazer metade do que o Neymar faz já vai estar de bom tamanho”, falou ele sobre o ídolo, com o qual diz não poder se comparar. “Tudo que ele faz, é o nosso melhor jogador, todo mundo sabe disso. Mas claro, não quero me comparar com ele, mas se me toca fazer essa função dele, espero fazer da melhor forma”.

Em coletiva, Tite admitiu que a seleção brasileira sente falta de seu principal jogador porque o camisa 10 “tem atributos diferentes”, embora os atacante estejam dando conta do recado.

“Num momento mágico, ele finta um, clareia e tem essa capacidade. Outros jogadores estão nesse processo pra atingir esse nível. Sentimos sim a falta do Neymar porque ele tem um poder criativo muito grande”, reconheceu.

Não é o primeiro caso de indisposição no grupo que está no Catar. Antony perdeu dois treinamentos devido a um mal-estar e apresentou sintomas gripais, assim como Lucas Paquetá, que permaneceu no hotel no dia seguinte à vitória sobre a Sérvia. O protocolo da Fifa não exige exame de covid-19 nem o uso de máscaras.

A comissão técnica não se preocupa porque tanto Paquetá como Antony treinaram posteriormente e participaram da partida contra a Suíça. O meio-campista foi titular e saiu no intervalo. O atacante entrou na etapa final.

Segundo Tite, Paquetá saiu por “opção tática”. “O Paquetá estava em condições normais, senão não usamos. Não pagamos preço de saúde para ganhar. O jogo pediu outra possibilidade, daí a mudança”, explicou.

Como a seleção já está classificada e joga por um empate diante de Camarões na última rodada da fase de grupos, sexta-feira, no Lusail, a tendência é de que Tite preserve seus principais jogadores e escale uma equipe alternativa.