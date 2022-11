Assim que saiu a notícia do corte de Cristopher Nkunku da Copa do Mundo, por lesão, o volante francês Camavinga virou alvo da revolta dos torcedores e até ofensas racistas recebeu após participar da dividida que tirou o companheiro do Catar. Através de suas redes sociais, o atacante saiu em defesa do jovem do Real Madrid e pediu união da torcida para com o elenco que buscará o tricampeonato mundial.

Camavinga vem recebendo muitas críticas pela entrada dura no companheiro durante o treino de terça-feira – pisou no pé de Nkunku, que acabou sofrendo uma entorse no joelho esquerdo. Muitos torcedores franceses o acusaram de ter feito de propósito, o chamaram de jogador sujo, outros questionaram até sua origem angolana para tirar conclusões sobre o lance.

Nesta quarta-feira, Nkunku saiu em defesa do volante de somente 20 anos. Em seu Instagram, fez um post absolvendo o companheiro de culpa e cobrou dos torcedores franceses menos ódio e mais união pela seleção.

“Ontem à tarde, depois de fazer alguns testes, tive que deixar a concentração da seleção francesa e fui declarado ausente para a Copa do Mundo. A partir de agora, trabalho com um único objetivo: voltar ainda mais forte”, iniciou seu post o atacante do RB Leipzig, antes da mensagem principal.

“Quero parar e falar sobre meu colega Eduardo Camavinga, injustamente insultado por este incidente. A Copa do Mundo deve ser um momento de união e não de divisão”, cobrou da revoltada torcida. “Obrigado a todos os funcionários e aos meus colegas pelo apoio. Serei seu primeiro fã, nos deixe orgulhosos!”, disse Nkunku, transmitindo uma mensagem de força a Camavinga.

O lance ocorreu no último treino antes do embarque para o Catar. Para a vaga, o técnico Didier Deschamps chamou Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt. Antes de Nkunku, a França já havia perdido para a Copa do Mundo do Catar os volantes Paul Pogba e N’Golo Kanté, além do zagueiro Presnel Kimpembe, todos também lesionados.