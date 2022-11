O Comitê Organizador da Copa do Mundo divulgou uma nota se desculpando pelo incidente ocorrido com um jornalista dinamarquês na terça-feira. O profissional foi ameaçado por seguranças do Catar durante uma entrada ao vivo para a emissora TV2. A reportagem foi paralisada por três agentes de segurança, em um carrinho de golfe, que tentaram parar as gravações. A organização alega “engano.”

“Após a inspeção do credenciamento válido do torneio e da permissão de filmagem da equipe, um pedido de desculpas foi feito à emissora pela segurança no local antes que a equipe retomasse suas atividades. Desde então, os organizadores do torneio falaram com o jornalista e emitiram um aviso a todas as entidades para que respeitem as autorizações de filmagem em vigor para o torneio”, diz a nota.

As imagens da cena rapidamente viralizaram nas redes sociais. Os oficiais se aproximaram da câmera do repórter, tampando a lente e impedindo as imagens. E ameaçaram destruir o equipamento da equipe. Tantholdt apresentou as credenciais para o Mundial e a licença para filmagem, mas os agentes locais exigiram que o sinal fosse interrompido, sem maiores explicações de imediato.

“Estamos ao vivo para a TV dinamarquesa”, disse o repórter ao ser abordado. “Vocês convidaram o mundo inteiro para cá (Catar). Por qual motivo não podemos filmar? É um local público”, continuou o jornalista. A entrada ao vivo acontecia em frente a um dos hotéis do país em Doha, na capital catariana.

Ao longo da organização para a Copa do Mundo, o Catar sofreu críticas da imprensa e de órgãos internacionais por denúncias de violação dos direitos humanos, e restrição dos direitos das mulheres e LGBT+. O país-sede também é acusado de supostamente usar mão de obra escrava na construção dos estádios e infraestrutura do torneio.

“(Este incidente) Diz muito sobre o que é o Catar. Você pode ser atacado e ameaçado enquanto trabalha na mídia”, contou o repórter, que também afirmou que recebeu pedidos de desculpas formais do Comitê Supremo do Catar horas mais tarde. “Não é um país democrático. Minha experiência após visitar 110 países no mundo é: quanto mais você tem a esconder, mais difícil é para fazer uma reportagem lá.”

BOICOTE

Ao longo dos últimos meses, a Dinamarca foi um dos países que mais se posicionaram contra a realização do Mundial do Catar por questões da falta de direitos humanos. O uniforme da seleção principal nos jogos irá homenagear os trabalhadores que foram vitimados nas obras. “A cor do luto”, disse o fabricante Hummel em um post nas redes sociais. “Embora apoiemos a seleção dinamarquesa até o fim, isso não deve ser confundido com o apoio a um torneio que custou milhares de vidas.”

Ainda em 2021, a Federação de Futebol da Dinamarca chegou a cogitar um boicote comercial à Copa do Catar, pelas violações dos direitos humanos envolvendo funcionários imigrantes. As medidas, segundo o órgão, iriam deixar o time focado apenas nas atividades esportivas. Nenhuma explicação foi dada de forma oficial até esse momento sobre a investida dos agentes contra a TV da Dinamarca.