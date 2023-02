Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

A chegada de uma forte frente fria vai mudar o tempo no Paraná nesta semana, com alerta de chuvas intensas e temporais no Paraná especialmente a partir desta quarta-feira (15). O alerta também vale para toda esta quinta (16) e sexta-feira (17), segundo o Climatempo.

De acordo com o instituto, muitas áreas de instabilidade associadas com a passagem de um sistema frontal, áreas de baixa pressão atmosférica e cavados meteorológicos vão impulsionar a chuva no estado. O total acumulado até sábado (18) oscila de 100 mm a 130 mm no sudoeste e oeste do estado. Há grandes risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em todas as cidades do estado. As áreas mais afetadas pelas chuvas abrange o litoral do Paraná e Curitiba e também o sudoeste do estado. Há potencial de grande perigo, com previsão de chuva superior aos 100 mm em poucos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta laranja de tempestade até às 10 horas desta quarta (15) com chuva de até100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O alerta vale para o Norte Pioneiro Paranaense,, Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense e Centro-Sul Paranaense

Defesa Civil

A Defesa Civil de Curitiba também alertou nas redes sociais sobre a previsão de tempestade.

Orientações