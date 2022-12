Taiana Bertozzi

Uma tempestade com muito vento e granizo já atinge vários bairros de Curitiba no início da tarde desta sexta (9). No Boa Vista, caiu granizo e árvores caíram com a força do vento. No Hauer, Boqueirão, Abranches, Pilarzinho, Vista Alegre e São Lourenço há muito vento. Parte do Paraná, inclusive Curitiba, está em alerta laranja para tempestades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Segundo o Simepar, há registro de chuvas em vários setores. “As pancadas de chuva que atuam são, na sua grande maioria, eventos rápidos e pontuais, mesmo assim há risco de tempestades. Pela imagem dos radares meteorológicos identificam-se as instabilidades”, diz o meterologista Samuel Braun.

O alerta do Inmet abrange a Região Metropolitana de Curitiba, Centro Ocidental Paranaense, Sudeste Paranaense, Itapetininga, Centro Oriental Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Centro-Sul Paranaense, Oeste Paranaense, Norte Pioneiro Paranaense.