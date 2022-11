Colaboração

A chuvarada já causa estragos na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral do Paraná e deixa a Defesa Civil em alerta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para tempestades na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral do Paraná até a noite desta terça (29). A previsão é de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O município de Campina Grande do Sul é o mais afetado na Grande Curitiba. Segundo informações dos bombeiros, a situação é crítica nos bairros Taquaral e Terra Boa, que estão praticamente isolados com várias ruas alagadas nesta manhã. A rodovia que leva ate o bairro Taquaral esta interditada devido à elevação do rio. Por volta do meio-dia, um deslizamento de terra no quilômetro 51, na BR-116, sentido São Paulo, também em Campina Grande do Sul, interdita as faixas central e direita. O tráfego flui com lentidão pela faixa esquerda da via. De acordo com a concessionária Artéris Régis, no momento, há 1,6 km de fila no trecho.

No Litoral, também há vários pontos de alagamentos, principalmente em Guaraqueçaba, que registrou 44.2 mm de chuva nas últimas 24 horas, segundo do Simepar. Também há pontos de alagamento em Paranaguá, Morretes e Antonina.