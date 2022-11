PRF

Após quase 12 horas de bloqueio total da BR-277 por manifestantes ainda inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a presidência e defensores do golpe, a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) anunciou a liberação de uma faixa no sentido Curitiba e duas no sentido Litoral por volta das 12h40 desta segunda (21).

A fila no sentido Paranaguá chegou a 13 quilômetros. Os defensores do golpe organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, 18, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.

O bloqueio já atrapalha as operações no Porto de Paranaguá, já que os caminhões não conseguem chegar às empresas e nem ao pátio do porto.

A PRF publicou no Twitter a rota de um caminho alternativo para quem quer escapar do bloqueio na BR-277.

Em nota, a A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná disse que atua nas rodovias federais, de forma preventiva e repressiva, desde o início das manifestações, em 30 de outubro, a fim de garantir o fluxo viário e a segurança pública. “Assim que identificados pontos de manifestação, equipes são enviadas ao local para buscar a solução através do diálogo, sempre preservando a integridade de todas as pessoas envolvidas. Quando não for possível a resolução por este meio para restabelecer a ordem, agiremos cumprindo a legislação e empregando os protocolos para tais casos com o uso progressivo da força.

O tempo para liberação de uma interdição depende de vários fatores, dentre eles o cenário envolvido e a dinâmica dos fatos. A PRF também trabalha a fim de evitar bloqueios e garantir a mobilidade nas rodovias federais com levantamentos de informações e policiamento constante das vias”.

Em Paranavaí, no km 109 da BR 376, sentido crescente (sentido a Maringá/PR), houve interdição total de pista, em virtude de manifestações populares na madrugada desta segunda (21), mas o local foi liberado.

Até a manhã de domingo (20), era 22 interdições em rodovias federais. Um novo balanço deve ser divulgado na manhã desta segunda (21).

Adolescentes ficam feridos após acidente causado por manifestantes

Três adolescentes ficaram feridos, na madrugada deste sábado (19), após uma van em que estavam bater contra uma barreira de terra na BR-153, em União da Vitória, na região Sul do Paraná. A barreira foi feita por manifestantes pró-Bolsonaro. Caminhoneiros bolsonaristas organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, 18, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.