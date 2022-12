Delegação do Brasil desembarca no Rio após eliminação na Copa do Mundo

A delegação da seleção brasileira desembarcou na manhã deste domingo, no Rio de Janeiro, dois dias depois da eliminação na Copa do Catar na disputa por pênaltis diante da Croácia. O grupo que chegou ao Brasil foi pequeno e contava com Tite e sua comissão técnica, dirigentes, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, além de alguns jogadores.

Veja o futuro dos jogadores da seleção brasileira depois da queda na Copa

Pelo menos 20 dos 26 jogadores do Brasil que estiveram na Copa do Mundo terão poucos dias para assimilar a eliminação precoce da seleção no Catar. Isso porque atletas que atuam em quatro das principais ligas europeias terão jogos por seus clubes logo após o Natal e na primeira semana de janeiro. Assim, ainda que a programação de nenhum jogador tenha sido confirmada, a tendência é que eles tenham apenas esta semana de descanso.

BR-376 ‘fecha’ uma das pistas para Santa Catarina por causa da chuva

A BR-376, estrada que liga Curitiba a Santa Catarina, teve que “fechar” preventivamente uma das pistas no sentido Santa Catarina, por causa da chuva, na tarde deste domingo (11). Com isso, apenas uma das faixas ficou liberada para o tráfego. O fechamento ocorreu exatamente no km 668, onde há duas semanas houve deslizamento de terra que bloqueou a rodovia inteira por nove dias.

Garibaldis e Sacis fazem ensaio aberto ao público em Curitiba; veja fotos

O grupo Garibaldis e Sacis fez um ensaio geral de pré-Carnaval aberto ao público neste domingo (11), nas ruínas do São Francisco, em Curitiba. O ensaio estava marcado de véspera e dependia das condições climáticas para definição de local.

Motorista com sinais de embriaguez se envolve em acidente com morte no Boqueirão; veja vídeo

Um motorista com sinais de embriaguez foi preso na noite deste domingo (11), depois de se envolver em um acidente com uma morte no bairro Boqueirão, em Curitiba. Pelo menos quatro outras pessoas ficaram feridas, uma delas em estado gravíssimo.

Motorista atropela motoboy e foge sem prestar socorro em Curtiba

Um motorista se envolveu em um acidente com um motoboy na noite deste domingo (11), no bairro Boqueirão, em Curitiba. O motorista saiu do local sem prestar socorro e, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez.

Em Curitiba, idoso morre em carro no estacionamento de supermercado

Um idoso morreu na manhã desse domingo (dia 11) em Curitiba, dentro do estacionamento de um supermercado no bairro Água Verde, em Curitiba, localizado na Avenida República Argentina.

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Litoral do Paraná nas próximas noites

A Marinha do Brasil alerta que a passagem de uma frente fria poderá afetar a faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina e de São Paulo, entre o norte de Laguna (SC) e o sul de Ilhabela (SP), passando pelo Paraná, com ventos de direção Sudoeste a Sudeste e intensidade de até 75 km/h (40 nós), entre as noites dos dias 12 e 13 de dezembro.

Diplomação de Lula no TSE terá esquema de segurança maior do que posse de Moraes

A cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira, 12, contará com esquema reforçado de segurança, que superará até mesmo o megaevento realizado pela Corte para a posse do atual presidente do órgão, Alexandre de Moraes, em agosto.

Saúde confirma mais 1.267 casos de Covid no Paraná. Boletim deste domingo não tem mortes

O Paraná confirmou mais 1.267 casos de Covid-19 no boletim deste domingo (11) divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR). O boletim não tem novas mortes pela doença. O total de casos agora passou para 2.793.852 e o de mortes para 45.324.

