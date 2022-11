Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que Jonathan Taborda Ribas, 29 anos, está comprando uma faca no início da manhã de sexta-feira (25), em um comércio.

Logo depois ele foi até uma loja maçônica, no bairro Portão, onde estava sua ex-mulher Celine Pereira Antunes, 22 anos. Celine trabalhava no local e pouco depois de chegar no local, foi seguida por Jonathan. Ela estava dentro da loja, quando Jonathan foi visto por câmeras de segurança arrombando a porta e invadindo o local.

Celine foi brutalmente assassinada e Jonathan fugiu. Ele abandonou a faca coberta de sangue em uma lixeira próximo do local do crime. A Polícia Civil trata o crime como um feminicídio.

Leia mais e veja o vídeo no blog Plantão de Polícia