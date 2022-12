Franklin de Freitas

Com o sol predominando desde as primeiras horas do dia em grande parte das regiões paranaenses, as temperaturas apresentaram rápida elevação e no noroeste os termômetros registram 36ºC neste sábado (10). Em Curitiba chegou a fazer 29,8ºC pouco antes das 14 horas. Assim, com o forte aquecimento, núcleos isolados de chuva começaram a se intensificar pelo estado, mas no interior.

A capital, que viveu uma tempestade na sexta (9), teve um dia sem chuva, pelo menos até o início da noite. O fim de tarde foi com poucas nuvens.

O domingo (11) deve ser com maior instabilidade, em função de aumento de umidade e nebulosidade a partir do Paraguai até a região do Paraná. Assim, são esperados eventos de chuva entre as regiões do estado, e alguns temporais localizados, que podem ocorrer já no início do dia a partir do setor oeste.

Na região de Curitiba a manhã deve oscilar muitas nuvens e o aparecimento do sol. Novamente as temperaturas ficam elevadas. A previsão de chuva na Capital é para o período da tarde.