A concessionária Arteris Litoral Sul, que administra a BR-376, esclarece que o resgate de possíveis vítimas é a prioridade máxima da concessionária neste momento. “As suas equipes estão totalmente mobilizadas para fornecer todo o suporte e logística para que as equipes de emergência prossigam com o trabalho de resgate no local do deslizamento, no km 668,7 da BR-376/PR. Concluída essa etapa, que inclui a desobstrução total do trecho, será iniciado o trabalho de avaliação da rodovia para a futura liberação do tráfego em condições de segurança. Esse trabalho inclui a participação de profissionais geotécnicos”, diz comunicado da concessionária.

O trabalho de resgate das vítimas entra no segundo dia. Até o momento, dois corpos foram resgatados e seis pessoas foram encontradas com vida. Pelo menos seis carretas e de 10 a 15 carros podem estar soterrados no deslizamento na altura do quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, que aconteceu na noite de segunda (29).

Rota alternativa para ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina é via BR-116 e BR-470

O deslizamento atingiu um trecho de aproximadamente 200 metros, nos dois lados da pista. “Não parou de chover um minuto. Estamos com dificuldade até mesmo de fazer imagens com drone”, afirmou o secretário de Estado de Segurança Pública, Wagner Mesquita. O secretário pediu que a população evite pegar as estradas da região com destino ao litoral paranaense, catarinense e também para São Paulo, já que ainda há risco de deslizamento em todas as estradas, assim como pontos de interdição e a chuva não dá sinal de trégua.

O secretário de segurança ressaltou que os familiares que buscam informações sobre possíveis desparecidos na tragédia da BR-376 procurem órgãos oficiais para informações. Os telefones são 08002828082 e (41) 33617242.

A Arteris Litoral Sul ressaltou ainda que possui um programa permanente de monitoramento de encostas. O ponto em que aconteceu o deslizamento é monitorado periodicamente e não apresentava risco.

Outras rodovias

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Campina Grande do Sul, na BR-116, km 58, ocorreu uma interdição parcial (acostamento), sentido Curitiba, sem previsão de liberação, em virtude de desmoronamento de terra. A BR-277 sentido Paranaguá permanece fechada aguardando avaliação se segurança viária do DNIT.

Situação de emergência

O Governo do Estado publicou nesta terça-feira (29) o decreto ( 12.691/2022 ) que declara situação de emergência na região Leste do Paraná, que compreende municípios da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral. O decreto atende à recomendação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, em razão das chuvas intensas que atingem a região desde o dia 25 de novembro.

A publicação do decreto foi anunciada pela manhã pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que também determinou a criação de um gabinete de crise para concentrar as informações e o atendimento às vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba. O documento autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem nas ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das áreas atingidas.

A homologação da situação de emergência permite o apoio do Estado aos municípios atingidos, e caso tenha o reconhecimento federal, as cidades também recebem apoio da União. Além do envio de equipes e materiais, o decreto também possibilita o envio de recursos para esses locais, o que dá mais celeridade à recuperação das áreas atingidas para que a situação volte à normalidade.