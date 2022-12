Geraldo Bubniak

Os curitibanos se reuniram em diversos lugares para ver o jogo contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo na tarde desta segunda (5). E ganharam já no primeiro tempo de presente muita comemoração. Até às 17h36, já eram quatro a 1 para o Brasil.

Centenas de pessoas estão no BudX , um evento global da marca com transmissão oficial ao vivo de todas as partidas da Seleção Brasileira, na Rua Mário Tourinho, com ambientação temática exclusiva, quadra de futebol, loja de produtos oficiais, áreas instagramáveis, bares temáticos, exposição do troféu “Man of the match” (o mesmo que os jogadores receberão no Qatar), entre outras ativações da marca. Todos os jogos da Seleção Brasileira são transmitidos em telões 360º e, enquanto a bola estiver rolando, tem open de Budweiser para todo mundo. Os ingressos para todas as datas já estão à venda no site entreseven.com.br/ingressos com preços a partir de R$ 40.

Outro lugar que estava cheio nesta tarde era a Rua Itupava, no Alto da XV, onde havia telão para o público acompanhar e torcer.