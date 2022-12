Reprodução Facebook Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba, no Litoral do Paraná, publicou decreto nesta terça (20) que proíbe e restringe a circulação de carretas e caminhões no município de Guaratuba, A ideia é evitar transtornos durante a temporada de verão, principalmente agora que a BR-376 foi novamente bloqueada devido ao risco de novos deslizamentos.

“A medida foi tomada considerando que o trânsito provoca dificuldade de locomoção e consequente morosidade para prestação imediata de socorro, agravando riscos para aqueles que necessitam de socorro imediato, assim como, dificuldades o deslocamento de viaturas de segurança e levando em conta desconforto de intermináveis filas de veículos, agravado pela imprudência nas tentativas de ultrapassagem que podem levar a acidentes sérios”, afirma o texto do decreto, assinado pelo prefeito de Guaratuba, Roberto Justus.

Com a medida, fica expressamente proibida à circulação de caminhões, carretas e semirreboques (qualquer conjunto acima de dois eixos) nas vias públicas de Guaratuba com peso superior a 26 Toneladas de peso bruto total. Ficam de fora das restrições transporte de carga e descarga de bens e valores bancários, veículos emplacados no município de Guaratuba ou com condutor comprovadamente residente nesta cidade, coleta de lixo e outros serviços emergenciais de saúde, manutenção de emergência em residências e vias públicas, em rede elétrica, telefônica, pluvial, sanitária e abastecimento de água, serviços de guincho e veículos que transportem produtos e mercadorias para abastecimento do comércio no Município de Guaratuba.

Segundo o decreto, fica autorizada somente a circulação de no máximo 140 caminhões, carretas e semirreboques com peso até 26 toneladas de peso bruto total entre a meia-noite e 6 horas da manhã.