Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho nesta segunda (19), em vigor até as 11 horas desta terça (20), para um acumulado de chuva no Litoral do Paraná. O alerta vale para Pontal do Paraná, Paranaguá, Matinhos e Guaratuba. Segundo o instituto, há previsão de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, além de grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

A previsão não é nada boa para as obras que tentam liberar mais pistas na BR-277 e na BR-376, no Litoral do Paraná, afetadas pelos deslizamentos no fim do mês passado.

Deslizamentos: BR-376 e BR-277 terão restrição de veículos pesados durante os feriados de Natal e Ano Novo

De acordo com o mesmo instituto, há um alerta laranja, com possibilidade de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com tais áreas de risco, para parte do Litoral e também Região Metropolitana de Curitiba.

O Simepar também prevê chuva forte na Serra do Mar e Litoral do Paraná nesta terça (20). “Na terça-feira o tempo ainda segue instável no Paraná, com pancadas de chuva na maioria das regiões. As temperaturas não variam muito ou apresentam pouca oscilação, principalmente na “metade sul” do Estado. O risco de temporais diminui progressivamente ao longo do dia no interior paranaense. No entanto, ressalta-se que a chuva acumulada pode ser bastante expressiva entre a Serra do Mar e o Litoral, com risco de transtornos nas rodovias e pontos de alagamentos nas praias”, prevê o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Em alerta vermelho

Pontal do Paraná

Paranaguá

Matinhos

Guaratuba.

Em alerta laranja

Tijucas do Sul

São José dos Pinhais

Pontal do Paraná

Paranaguá

Morretes

Matinhos

Guaratuba

Guaraqueçaba