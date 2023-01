(Reprodução/ Facebook)

O que era para ser um velório acabou se tornando uma festa de aniversário em Curitiba, nesta quarta-feira (18 de janeiro), depois de o cerimonialista Baltazar Lemos encontrar uma maneira inusitada de celebrar o seu 60º aniversário. Nas redes sociais, ele deu indícios aos amigos que havia ‘partido dessa para uma melhor’. Convidou, então, todos para a Cerimônia de Despedida, que aconteceria na Capela Vaticano. Mas quando todos chegaram ao local, acreditando que participariam de um rito fúnebre, o falso defundo apareceu na frente de todos, discursou e explicou que ainda estava vivo – para alegria de alguns, alívio de muitos e irritação de outros tantos.

De acordo com Baltazar, a ideia da ‘falsa morte’ surgiu há cinco meses,quando ele começou os preparativos para celebrar seus 60 anos de vida. “Eu trabalho com eventos há 30 anos. Nos últimos dois anos, por causa da pandemia, fui pro cerimonial de luto. Fiz 899 cerimônias, algumas tinhas três pessoas, outras não tinham ninguém,umas com 800 pessoas… Fiquei pensando: e quando eu morrer? Vão quantas pessoas?”, diz Baltazar, pedindo perdão a quem se sentiu ofendido. “Não era a intenção ser sarcástico, não. Quero pedir perdão a quem se achou traído. Eu queria ver quem foi no meu velório”.

Para garantir que tudo desse certo, como ele esperava, Baltazar não contou para ninguém sobre seu mirabolante plano. Dois dias antes do que seria sua festa de aniversário, deixou de atender ao celular e a responder mensagens. Em seguida, fez duas publicações nas redes sociais. A primeira, anunciava que o cerimonialista teria “nos deixado” no começo da tarde de terça-feira. Horas depois, fez outra postagem convidando “familiares e amigos” para “a Cerimônia de Despedida” na Capela Vaticano.

No que seria o velório, cerca de 100 pessoas compareceram. Algumas, inclusive, que Baltazar não via há anos. E todas se surpreenderam quando a cortina do local onde estaria o caixão se levantou e Baltazar apareceu em pé, vivíssimo. “A primeira reação [que teve após saberem que eu estava vivo],ganhei um tapa na cara. Me agrediram. Depois tinha pessoas gritando, chorando, rindo… Mas fui contando e entenderam. Quando eu vou na casa de um amigo, vou fazer festa, eu odeio a despedida, simplesmente sumo. No dia em que realmente eu partir, já me despedi da família e só vão anunciar que faleci depois que eu for cremado. Mas eu fiz uma despedida inusitada ontem. Só não imaginava essa repercussão, isso tudo que ia acontecer. Muitas pessoas contrárias, outras achando a ideia o máximo”, comenta ainda o cerimonialista.

Depois do que era para ser o velório, que começou 19h45 e acabou uma hora depois, aconteceu a festa de aniversário, efetivamente, celebrada a partir das 21 horas no República House. “No velório nem todos foram, mas na festinha teve mais de 150 pessoas. Foram os 60 minutos mais intensos de nossas vidas”, diz ainda Baltazar, pedindo para que as pessoas aproveitem a vida de maneira mais intensa.

“O importante mesmo, que gostaria de deixar claro, é que as pessoas têm de aproveitar a sua vida da maneira mais intensa, demonstrar o amor pelo próximo através de gestos enquanto a pessoa está do lado. Para que deixar para depois, guardar uma mágoa? Se você tem um sonho, como eu, vai lá e faz. Lute e faz. É isso que eu queria que as pessoas entendessem, que fossem em busca de dizer isso, ‘amo você, ‘você faz parte de mim'”, finaliza o “ex-defunto”.

Polêmicas

A celebração inusitada, contudo, desagradou a muita gente próxima de Baltazar. “Teve amigos que me agrediram fisicamente, perdi amigos, perdi contratos, mas estou feliz porque realizei meu sonho. E sou a única pessoaviva que sabe o que escreveram de mim pós morte e quem foi no funeral”, afirma ele.

Nas redes sociais, o que não faltou foi gente se manifestando sobre a situação. “Fico feliz por você estar bem. Mas brincar com aquilo que nos é precioso não tem desculpas. Você só falou que foi embora aí marcar em uma capela…não sei nem o que dizer sobre”, escreveu um conhecido do ‘falso defunto’, enquanto uma amiga dele fez um longo desabafo, explicando que estava no velório da avó quando recebeu a notíciade que Baltazar também havia falecido.

“Hoje, quando me preparava para saber quais palavras usar para homenagear o amigo querido que partiu e me preparar para mais um funeral, sou novamente surpreendida com a notícia que ele está vivo e que isso foi uma maneira dele convidar as pessoas que se importam com ele para sua festa de aniversário, lamentavelmente. Jamais esperei isso de alguém na vida, ainda mais vivendo um luto de verdade e uma cerimônia de verdade como foi da minha vó. E ter sido levada a esta dor por você, Baltazar, foi cruel demais. Apesar de estar feliz que esteja vivo, esta não é a melhor maneira de celebrar com as pessoas que você ama e te amam”, desabafou a amiga.