(Danilo Avancini/SESA)

A equipe técnica de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde inicia o ano reforçando os trabalhos em uma das principais estratégias voltadas para o sucesso do aleitamento materno: a certificação dos hospitais para a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). O objetivo da equipe, composta por cerca de 25 profissionais de saúde do Estado, é realizar orientações, avaliações e estimular a rede hospitalar para o credenciamento de novos estabelecimentos.

O título IHAC é conferido pelo Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Estado da Saúde, às unidades hospitalares que cumprem 13 requisitos do aleitamento materno, cuidado com a mulher e cuidados com o bebê de risco, exigidos pela União e que resultam em maior qualidade e humanização dos serviços prestados às gestantes durante as etapas do parto, nascimento do bebê e aleitamento materno.

“É muito importante levarmos esse apoio e esse conceito aos hospitais do Estado. Capacitamos uma equipe técnica no ano passado para que apoie as unidades que recebem as mães paranaenses. É um momento muito especial a chegada do recém-nascido, por isso, ter equipes preparadas é uma estratégia primária para o bom resultado”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

AMIGO DA CRIANÇA – A IHAC foi lançada há 30 anos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em 1992, sendo incorporada pelo Ministério da Saúde como ação prioritária. Desde então, capacita profissionais, realiza avaliações e estimula a rede hospitalar para o credenciamento de novos estabelecimentos. Os gestores estaduais devem apoiar as ações em educação permanente com mães e profissionais de saúde, não somente nos hospitais, mas também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

No Paraná, 21 unidades possuem o selo e seguem os critérios para que um hospital seja intitulado como IHAC. A Santa Casa de Maringá, na região Noroeste, está em processo de habilitação e se juntará às demais instituições.

Dentre os critérios estão a capacitação da equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar essa política; colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães imediatamente (até cinco minutos) após o parto; a oferta de alojamento conjunto, permitindo que mães e recém-nascidos fiquem juntos 24 horas por dia; além de outros dez passos.

APOIO DO ESTADO – O Estado participa, ainda, da estratégia “Amamenta e Alimenta Brasil” com a realização de oficinas nas 22 Regionais de Saúde para a capacitação de profissionais da Atenção Básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos. A Estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta também é outro incentivo sobre a orientação para as mães sobre a importância da amamentação nas empresas.

As mães paranaenses contam ainda com 13 Bancos de Leite Humano e 17 postos de coleta de leite materno que qualificam a assistência neonatal e contribuem para a educação da mortalidade infantil.

Instituições IHAC no Paraná:

Hospital Maternidade Alto Maracanã (Colombo)

Hospital Universitário Evangélico de Curitiba (Curitiba)

Hospital do Trabalhador (Curitiba)

Centro Médico Comunitário Bairro Novo (Curitiba)

Hospital de Clínicas (Curitiba)

Hospital Vitor do Amaral (Curitiba)

HNSG Maternidade Mater Dei (Curitiba)

Hospital Ministro Costa Cavalcanti (Foz do Iguaçu)

Santa Casa de Irati (Irati)

Maternidade Municipal Humberto Carrano (Lapa)

Hospital Evangélico de Londrina (Londrina)

Maternidade Municipal Lucilla Ballallai (Londrina)

Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (Londrina)

Hospital Universitário Regional de Maringá (Maringá)

Hospital São Lucas de Pato Branco (Pato Branco)

Hospital Municipal Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Pinhais)

Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa (Ponta Grossa)

HNSG Hospital e Maternidade de Ribeirão do Pinhal (Ribeirão do Pinhal)

HOESP Hospital Bom Jesus (Toledo)

APMI (União da Vitória)

Mais informações sobre a IHAC é possível entrar em contato pelo e-mail: crianca.adolescente@sesa.pr.gov.br.