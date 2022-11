DER

Na manhã desta terça (29), a Estrada da Graciosa, PR-410, também foi interditada devido à queda de barreira sentido Morretes. Agora, as três rodovias de acesso entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral paranaense foram atingidas por deslizamentos de terra e estão com pontos de bloqueio nesta terça-feira (29).

A Estrada da Graciosa (PR-410) está totalmente interditada devido a deslizamento de terra no km 8+100, próximo à Grota Funda, ocorrido nesta terça. O DER/PR está providenciando as máquinas necessárias para liberar a pista o mais breve possível.

Na BR-277 foi registrado novo deslizamento de terra no km 41, próximo ao local atingido por queda de rochas no mês passado. O trânsito sentido Litoral está totalmente bloqueado, com os desvios sendo realizados pela PRF na altura do km 60, ainda em São José dos Pinhais. As equipes de operação de tráfego rodoviário do DER/PR auxiliam no trecho com sinalização de emergência, orientação ao usuário e disponibilização de serviços de guinchos.

A BR-376 foi atingida por queda de barreira no km 669, ainda nesta segunda-feira. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Defesa Civil trabalham com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteris Litoral Sul no atendimento.

A travessia de ferry boat na Baía de Guaratuba está enfrentando longas filas nesta terça-feira devido ao trânsito sendo desviado da BR-376. Três embarcações estão em operação, com dois atracadouros em funcionamento, enquanto os outros dois estão passando por reformas, devendo ser liberados no dia 10.

No momento, o único trajeto disponível para acessar o litoral paranaense é pela BR-116, sentido Rio Negro, e daí seguindo para Joinville antes de retornar ao Paraná, passando por Garuva.

O DER/PR recomenda que, caso seja possível, os usuários evitem se deslocar rumo ao Litoral paranaense enquanto a situação não é amenizada, uma vez que a previsão de mais chuvas está mantida pelos próximos dias, o que, além de agravar a situação, prejudica os serviços de recuperação das rodovias.

CHUVAS – Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72h o acumulado já ultrapassou os 200 mm em alguns pontos da região litorânea.

No começo da noite desta segunda-feira (28), a BR-376 foi totalmente interditada devido à queda de barreira no km 669. A situação é gravíssima. A interdição sentido sul é feita na praça de pedágio de São José dos Pinhais e na UOP da PRF em Tijucas do Sul. A interdição sentido norte é feita na praça de pedágio de Garuva. Não há previsão para desbloqueio. Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) informou nesta terça (29) que mais um ponto da BR-277 foi interditado devido à queda de barreira. O bloqueio foi no quilômetro 60, sentido Litoral, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, mas a queda de barreira foi no quilômetro 41.

Segundo mapa da chuva de segunda (28), divulgado pelo Simepar, na Região da Serra do Mar, onde aconteceram os deslizamentos, a chuva passou dos 100 mm, como é o caso de Antonina, onde chegou a 120 mm. A Região Metropolitana de Curitiba também registrou altos índices de chuva, como no caso de Fazenda Rio Grande com 72,2 mm. A previsão não é nada animadora. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta vermelho para chuvas até a noite desta terça (29) para a Grande Curitiba e para o Litoral do Estado, com chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia, grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.