Era para ser um dia de festa.Depois de dois anos suspensa por causa da pandemia do novo coronavírus, a Parada da Diversidade de Curitiba retomou às ruas de Curitiba, na tarde de ontem. Com milhares de participantes, vários carros e trios elétricos, uma fatalidade no final da tarde chocou e ofuscou a parada. Uma mulher caiu de um dos trios elétricos. Ela foi atendida pelo socorro, mas não resisitiu.



A organização do evento antecipou o fim da parada depois do ocorrido. Na página do Facebook, a Associação Paranaense da Parada da Diversidade de Curitiba (Appad), postou mensagem informando que por motivos de força maior, a parada necessitou ser encerrada antes do previsto. Uma festa marcada para depois do desfile também foi cancelada.



A vítima foi a DJ Laurize Oliveira, de 42 anos, famosa na cena LGBTI, se apresentando em festas e shows por todo o País. Ela estava em Curitiba como uma das atrações na Parada.



Pessoas próximas no momento do acidentes contraram que ela teria se desequilibrado por causa dos fios de tensão no cruzamento da Avenida Cândidos de Abreu com a Lysimaco Ferreira da Costa, perto da Prefeitura de Curitiba e muito próximo da Praça Nossa Senhora de Salete, onde estava programado o encerramento da Parada. Ela acabou caindo, junto com outras duas pessoas, que tiveram ferimentos leves. Uma equipe de socorro médico tentou ressucitá-la, mas ela morreu a caminho do Hospital Cajuru. Ainda não havia informações sobre a liberação do corpo.



Em nota nas redes sociais, a Appad lamentou o incidente. “Frisamos que a 21ª Parada da Diversidade LGBTI de Curitiba está regulamentada mediante alvará de licenciamento emitido pela prefeitura Municipal de Curitiba e que, em mais de duas décadas, este foi o único incidente da manifestação”, diz a nota. “A Appad está colaborando com todas as informações às autoridades competentes e nos colocamos à disposição para prestar assistência necessária de modo a esclarecer este ocorrido”.



A Parada começou com concentração na Praça 19 de Dezembro ainda no final da manhã, depois começou a descer a Avenida Cândido de Abreu pouco depois das 14h30. Eram esperadas caravanas de diversas regiões do Paraná, Grande Curitiba, Litoral e outros estados. Foram milhares de pessoas na Parada, que cobriram a avenida.

Desde a manhã havia bloqueios parciais de ruas que cruzavam a Cândido de Abreu e a orientação do Trânsito.



Este era um momento muito aguardado pelacomunidde LGTBI, já que nos últimos anos os eventos foram virtuais por causa da pandemia da Covid-19. Por isso a expectativa neste ano era de uma grande festa com o retorno dos eventos públicos e coletivos com o recuo momentâneo da pademia desde o início da vacinação em massa da população.