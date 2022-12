Divulgação / Sesp

A Grande Curitiba e o Litoral estão em alerta vermelho para risco de novos deslizamentos de terra. Pelo menos dois órgãos emitiram avisos nesta quinta (1).

O Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) da Defesa Civil do Paraná emitiu nesta quinta (1) alerta vermelha para o risco de deslizamentos e enxurradas em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também divulgou alerta da mesma cor para a Grande Curitiba sobre grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. O Inmet também fala em chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. O aviso do Inmet vale até as 10 horas de sexta (2).

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária continuam as operações de resgate na BR-376. São mais de 50 horas ininterruptas de operação. A condição atmosférica para esta quinta se encontra mais estável e espera-se um avanço na realização dos serviços de limpeza, de busca e de resgate.

Nesta madrugada desta quinta (1), com a trégua da chuva, houve limpeza da pista sentido norte, retirando do local aproximadamente 7.000 metros cúbicos de massa terrosa. O maquinário pesado de guincho e caminhões ainda está no local, auxiliando a garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas. Também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados para mitigar riscos de novos desmoronamentos no local do incidente.

O Corpo de Bombeiros iniciou nesta quinta-feira as operações na região mais sensível da ocorrência, que é a parte em que a massa de terra deslocou alguns veículos, inclusive caindo sobre eles. A área conta com uma extensão de aproximadamente 4.500 m² e o volume de terra a ser removido tem aproximadamente 5.000 m³. Os serviços agora passam pela estabilização da segurança para os trabalhos das equipes e início da fase de busca por setores nos quais serão feitas varreduras em todos os veículos e constante processo de remoção de resíduos.

No ponto mais sensível os bombeiros atuam com o auxílio de cães de buscas e ainda maquinário da concessionária. Esta missão é extremamente sensível e demorada, frente ao constante risco que todas as equipes estão expostas.

Até o momento ainda não há como ser especificado com exatidão a quantidade de veículos que estão soterrados face ao elevado volume de terra, bem como não pôde ainda ser confirmado o total de vítimas no local. O número de vítimas resgatas com vida e em óbitos segue o mesmo.

BR-277

A BR-277, que também foi atingida por deslizamento, foi liberada parcialmente nesta quarta-feira. A pista passou por limpeza e melhorias, ficando liberada em pista simples do km 39,5 ao km 42, tanto no sentido Curitiba – Paranaguá quanto no sentido Paranaguá – Curitiba.