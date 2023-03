Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-151, nos Campos Gerais, está passando por obras de recuperação e manutenção. Sem necessidade de interdição, as equipes de trabalho estão recuperando dois pontos de queda de barreira ocasionados pelas fortes chuvas nas últimas semanas, nos km 214, em Jaguariaíva, e no km 10, no perímetro urbano de Sengés.

Mais serviços de conservação estão sendo feitos na PR-151, em uma extensão de 144 quilômetros, de Ponta Grossa até Sengés. As obras fazem parte do Integra Paraná, programa criado pelo governo estadual, por meio do DER/PR, para atender as rodovias estaduais do antigo Anel de Integração após o fim das concessões.

Estão inclusos serviços rotineiros, como remendos superficiais e profundos, recape, operação tapa-buracos, roçada manual, limpeza de sarjeta e de saída d’água, manutenção de placas de sinalização, entre outros.

“Temos contratos de conservação garantidos para todas as rodovias estaduais do antigo pedágio. A malha que está sob responsabilidade do DER do Paraná está recebendo atendimento rotineiro e com rapidez. Um exemplo claro é o caso da PR-151, em que as nossas equipes de trabalho demonstraram essa agilidade sem causar grandes transtornos aos usuários”, afirma o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

Somente nos Campos Gerais, o Estado destinou R$ 29,9 milhões para a manutenção de 306 quilômetros de rodovias estaduais que estão inclusas no lote 2 do Integra Paraná (PR-151, PR-373, PR-090, PR-438, PR-427 e PR-239). No total, o Governo do Paraná está investindo R$ 93,49 milhões para conservação de 964,52 quilômetros das rodovias estaduais do antigo pedágio, com contratos garantidos, pelo menos, até o fim de 2023.

MAIS OBRAS – O DER/PR também iniciou obras de conservação na PR-151, em um trecho de 42 quilômetros, entre Ponta Grossa e Palmeira. Os trabalhos estão inclusos no Lote C do programa Proconserva, que tem investimento de R$ 27,7 milhões para atender 299,19 quilômetros de rodovias estaduais dos Campos Gerais. São 10 municípios contemplados neste pacote, que juntos somam mais de 530 mil habitantes. São eles Castro, Imbaú, Imbituva, Ipiranga, Ivaí, Palmeira, Ponta Grossa, Teixeira Soares, Telêmaco Borba e Tibagi.

Além disso, o DER/PR já ativou quatro balanças na região para fiscalizar o excesso de peso em caminhões, sendo duas em Piraí do Sul (PR-151), uma Guarapuava (PRC-466), e outra em Telêmaco Borba (PR-160).