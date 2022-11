Bloqueio em estrada no Paraná: retrato de um Brasil em chamas (Crédito: Franklin de Freitas)

A Polícia Militar do Paraná informou no boletim das 16 horas que há dois bloqueios parciais e dois bloqueios totais nas rodovias estaduais do Paraná, promovidos por manifestantes bolsonaristas. Já segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles também promovem o fechamento total da BR-373, no km 267, perímetro urbano de Prudentópolis. A PRF se encontra no local trabalhando para a liberação.

Equipes da PMPR também foram deslocadas para as regiões com o intuito de liberar totalmente o trânsito de veículos o mais breve possível Até o momento foram realizados 198 boletins de ocorrência por conta das manifestações e bloqueios das rodovias estaduais.

A PMPR informa que os números são atualizados de hora em hora podendo haver mudanças nos pontos de bloqueio entre uma atualização e outra.

Rodovias estaduais, boletim das 16 horas da PMPR

Pontos com bloqueio total: 02

(Campo Mourão, PR-487)

(Peabiru, PR-158)

Pontos com bloqueio parcial: 02

(Umuarama, PR-323)

(Marmeleiro, PR-280)

Um manifestação bloqueou o Contorno Leste de Curitiba no começo da tarde desta segunda-feira (7). Foi pouco depois das 14 horas no km 106 da rodovia. Os manifestantes, como aconteceu na semana passada, atearam fogo em pneus e madeira e fecharam a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interviu e dispersou na manifestação. Bombeiros foram até o local para apagar as chamas e limpar a pista, que foi liberada pouco depois das 15 horas.