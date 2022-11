Bloqueio em estrada no Paraná: retrato de um Brasil em chamas (Crédito: Franklin de Freitas)

Manifestantes ainda inconformados com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para a presidência e defensores do golpe voltaram a bloquear totalmente a BR-277 no quilômetro 6 desde a uma hora da madrugada desta segunda (21). A fila no sentido Paranaguá já está em 10 quilômetros. Eles organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, 18, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.

O bloqueio já atrapalha as operações no Porto de Paranaguá, já que os caminhões não conseguem chegar às empresas e nem ao pátio do porto.

A assessoria de imprensa diz que a Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF) não tem previsão para desbloqueio da rodovia: “Existem informações policiais sensíveis que não podem ser compartilhadas”.

Em Paranavaí, no km 109 da BR 376, sentido crescente (sentido a Maringá/PR), houve interdição total de pista, em virtude de manifestações populares na madrugada desta segunda (21), mas o local foi liberado.

Até a manhã de domingo (20), era 22 interdições em rodovias federais. Um novo balanço deve ser divulgado na manhã desta segunda (21).

Adolescentes ficam feridos após acidente causado por manifestantes

Três adolescentes ficaram feridos, na madrugada deste sábado (19), após uma van em que estavam bater contra uma barreira de terra na BR-153, em União da Vitória, na região Sul do Paraná. A barreira foi feita por manifestantes pró-Bolsonaro. Caminhoneiros bolsonaristas organizam greve e novas interdições em estradas desde sexta-feira, 18, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de contas de empresários suspeitos de financiar os atos antidemocráticos do início de novembro.