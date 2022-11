Facebook

A morte da professora Dorinha Trzaskos, 59 anos, em um acidente na Rodovia do Xisto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta quinta (10), gerou comoção na cidade.

A secretaria municipal de Educação publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte da professora. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento da Professora aposentada Dorinha Luci Mosson Trzaskos. Nossa colega aposentou-se em agosto de 2022, e seu último local de atuação foi a Escola Archelau de Almeida Torres. Era funcionária da Prefeitura Municipal de Araucária há 26 anos.

Dorinha deixa duas filhas. Nesse momento de pesar, a Secretaria Municipal de Educação manifesta aos familiares, amigos e colegas de trabalho as mais sinceras condolências”, diz a nota.

“Dorinha Trzaskos , minha professorinha da segunda série. Seus últimos meses de trabalho na Escola Archelau De Almeida Torres . Uma pessoa incrível, amorosa , carinhosa , profissional dedicada ….. Não dá pra acreditar …. Descanse em paz minha amiga e professora . Aos familiares nossos sentimentos . Que Deus dê forças aos amigos e familiares”, publicou uma aluna no Facebook. “Com muito pesar e muita tristeza informo o falecimento da minha tia Dorinha Trzaskos”, postou a sobrinha da mulher. “Que triste ,uma pessoa maravilhosa e uma grande amiga”, escreveu uma amiga da professora.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento de Dorinha. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

Foto: Bpmoa

O acidente

A professora morreu em uma colisão frontal entre dois carros na tarde desta quinta (10), na Rodovia do Xisto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a polícia, o motorista do Fiat Uno Vivace, de aplicativo, tentava acessar a via marginal no momento do acidente. Dorinha era passageira do veículo de aplicativo, foi ejetada do carro e morreu na hora. O motorista, 37 anos, teve lesões graves com contusão torácica teve que ser levado na aeronave Falcão 08, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), para ao Hospital do Rocio.