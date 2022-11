BPMOA

Uma colisão frontal entre dois carros deixou uma mulher de 59 anos morta e duas pessoas gravemente feridas na tarde desta quinta (10), na Rodovia do Xisto, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com a polícia, o motorista do Fiat Uno Vivace, de aplicativo, tentava acessar a via marginal no momento do acidente. A passageira do veículo de aplicativo foi ejetada do carro e morreu na hora. O motorista, 37 anos, teve lesões graves com contusão torácica teve que ser levado na aeronave Falcão 08, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), para ao Hospital do Rocio.

