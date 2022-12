(Colaboração João Frigério)

O movimento de carros foi bastante grande nesta sexta-feira, 23 de dezembro, antevéspera do Natal. Entre os destinos mais procurados, os litorais do Paraná e Santa Catarina, devem ter as rodovias entre as mais congestionadas. Por causa das restrições de tráfego provocada por deslizamentos em novembro e na semana passada, o trânsito é lento em determinados trechos da BR-277, que leva ao Litoral do Paraná, e na BR-376, que vai até o litoral catarinense.

Na BR-376, sentido praias, houve fila no pedágio em São José dos Pinhais.

Na BR-376, sentido Curitiba, o motorista enfrentou o trânsito parado. Um caminhão quebrou e piorou ainda mais o trânsito na região, que ficou com apenas uma pista.

Nesta manhã havia lentidão em um trecho de 8 km na BR-277. Dois trechos da rodovia estão com restrição, funcionando com uma ou duas faixas, e por isso acabam afunilando o fluxo.

Na BR-376, o fluxo também segue mais lento perto do km 668. Segundo a Concessionária Autopista Litoral Sul, à tarde havia fila de 9 quilômetros no sentido Santa Catarina, entre os km 666 e 668, em Guaratuba. No sentido Curitiba havia fila de 9 quilômetros, do km 678 ao km 668. A concessionária estima que haverá 115 mil veículos por dia nas estradas que ligam o Paraná ao Sudeste e ao Sul do País e pediu atenção aos motoristas

Viagem para o Litoral neste Natal tem que ser com mais atenção e paciência

Acompanhe o movimento em tempo real pelos canais das concessionárias, Polícia Rodoviária Federal e DER-PR:

Arteris Litoral Sul

Arteris Regis Bittencourt

DER

PRF-PR

PRF Santa Catarina

